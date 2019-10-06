Расторгуев рассказал, как пытался вручить Путину сто долларов

Более десяти лет назад, после гала-концерта в Кремле, певца пригласили в зал к главе государства. Там Путин подарил ему кортик. Расторгуев вспомнил народную примету: если человек дарит холодное оружие, нужно отблагодарить его монетой любого достоинства, чтобы с ним не поссориться. Но у него в тот момент не оказалось при себе мелочи, только валюта.