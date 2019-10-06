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РИА Новости

Расторгуев рассказал, как пытался вручить Путину сто долларов

19:50 06.10.2019 (обновлено: 20:13 06.10.2019)
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© РИА Новости / Евгений Одиноков / Перейти в фотобанкСолист группы "Любэ" Николай Расторгуев на съемках новогодней программы на Первом канале
Солист группы Любэ Николай Расторгуев на съемках новогодней программы на Первом канале
© РИА Новости / Евгений Одиноков
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 6 окт — РИА Новости. Лидер группы "Любэ" Николай Расторгуев рассказал, как пытался отдать президенту Владимиру Путину сто долларов.
Более десяти лет назад, после гала-концерта в Кремле, певца пригласили в зал к главе государства. Там Путин подарил ему кортик. Расторгуев вспомнил народную примету: если человек дарит холодное оружие, нужно отблагодарить его монетой любого достоинства, чтобы с ним не поссориться. Но у него в тот момент не оказалось при себе мелочи, только валюта.
"В кармане завалялась стодолларовая бумажка. Я ему протягиваю, типа шутка такая. Он среагировал нормально", — цитирует лидера "Любэ" НТВ.
Президент оценил жест Расторгуева, но от денег отказался.
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Николай РасторгуевВладимир ПутинРоссияОбщество
Популярные комментарии
Если бы у меня было бы 100 мильярдов ,я то же отказался бы от ста доляров.
6 октября, 21:16
viktor
1220005
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