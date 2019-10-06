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РИА Новости

ВСУ 22 раза нарушили перемирие в Донбассе, заявили в Донецке

19:39 06.10.2019
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© РИА Новости / Сергей Аверин / Перейти в фотобанкРазрушения в одном из домов в Донбассе
Разрушения в одном из домов в Донбассе
© РИА Новости / Сергей Аверин
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Разрушения в одном из домов в Донбассе. Архивное фото
ДОНЕЦК, 6 окт - РИА Новости. Украинские силовики 22 раза нарушили режим прекращения огня в Донбассе с начала суток, заявили в воскресенье журналистам в Народной милиции самопровозглашенной Донецкой народной республики.
"С начала текущих суток противник 22 раза обстреляли территорию нашей республики", - сказал представитель Народной милиции ДНР.
По его словам, украинские силовики выпустили по территории республики 46 мин, также вели огонь из зенитных установок, вооружения БМП, гранатометов и стрелкового оружия. В результате обстрелов в Донецке повреждено пять домов и детский сад, в Горловке - два дома.
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