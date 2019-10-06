ВСУ 22 раза нарушили перемирие в Донбассе, заявили в Донецке

ДОНЕЦК, 6 окт - РИА Новости. Украинские силовики 22 раза нарушили режим прекращения огня в Донбассе с начала суток, заявили в воскресенье журналистам в Народной милиции самопровозглашенной Донецкой народной республики.

По его словам, украинские силовики выпустили по территории республики 46 мин, также вели огонь из зенитных установок, вооружения БМП, гранатометов и стрелкового оружия. В результате обстрелов в Донецке повреждено пять домов и детский сад, в Горловке - два дома.