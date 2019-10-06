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РИА Новости

МЧС не нашло очагов возгорания в эвакуированном нижегородском ТЦ

19:37 06.10.2019
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© РИА Новости / Елена ЖарковаНижний Новгород, ТРК "Небо"
Нижний Новгород, ТРК Небо
© РИА Новости / Елена Жаркова
Нижний Новгород, ТРК "Небо". Архивное фото
НИЖНИЙ НОВГОРОД, 6 окт - РИА Новости. Возгорания в торгово-развлекательном центре "Небо" в Нижнем Новгороде, откуда эвакуировали около 1,5 тысячи человек после срабатывания системы пожарной защиты, не обнаружено, сообщили РИА Новости в пресс-службе ГУ МЧС по Нижегородской области.
Срабатывание системы "Стрелец-Мониторинг", обрабатывающей данные о возгораниях и динамике развития пожаров в зданиях с массовым пребыванием людей, произошло около 17 часов в воскресенье. Из здания было выведено около 1,5 тысячи человек.
"Сотрудники МЧС проверили здание торгово-развлекательного центра, возгорания не обнаружено. Причина срабатывания системы пожарного мониторинга устанавливается. Подразделения МЧС еще находятся на месте происшествия", - рассказали в региональном управлении МЧС.
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