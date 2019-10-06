МЧС не нашло очагов возгорания в эвакуированном нижегородском ТЦ

НИЖНИЙ НОВГОРОД, 6 окт - РИА Новости. Возгорания в торгово-развлекательном центре "Небо" в Нижнем Новгороде, откуда эвакуировали около 1,5 тысячи человек после срабатывания системы пожарной защиты, не обнаружено, сообщили РИА Новости в пресс-службе ГУ МЧС по Нижегородской области.

Срабатывание системы "Стрелец-Мониторинг", обрабатывающей данные о возгораниях и динамике развития пожаров в зданиях с массовым пребыванием людей, произошло около 17 часов в воскресенье. Из здания было выведено около 1,5 тысячи человек.