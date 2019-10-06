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РИА Новости

Задержан подозреваемый в убийстве студентки в Домодедове

18:53 06.10.2019 (обновлено: 23:03 06.10.2019)
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© РИА Новости / Кирилл Каллиников / Перейти в фотобанкРабота полиции
Работа полиции
© РИА Новости / Кирилл Каллиников
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 6 окт — РИА Новости. Следователи задержали подозреваемого в убийстве студентки в Домодедово, им оказался 34-летний местный житель, сообщили в СК по Московской области.
Следствие будет ходатайствовать перед судом о заключении подозреваемого под стражу.
Накануне в Домодедово в частном доме нашли тело 17-летней девушки с множественными колото-резаными ранениями.
По информации телеканала РЕН ТВ, на теле студентки обнаружили следы борьбы, а помимо ножевых ранений — еще и следы удушения от ремня. Отмечается, что убийца ничего не украл, хотя дома у девушки хранились деньги, она была из состоятельной семьи.
По одной из версий, студентка была знакома с преступником и пришла домой вместе с ним.
СК возбудил уголовное дело об убийстве.
Кадр из видео с места убийство девушки в подмосковном городе Домодедово
5 октября, 18:44РИА Новости
Опубликовано видео с места убийства студентки в Домодедово
8867247419
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ДомодедовоСледственный комитет РФМВД РФМосковская областьРоссияПроисшествия
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