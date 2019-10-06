Задержан подозреваемый в убийстве студентки в Домодедове

МОСКВА, 6 окт — РИА Новости. Следователи задержали подозреваемого в убийстве студентки в Домодедово, им оказался 34-летний местный житель, сообщили в СК по Московской области.

Следствие будет ходатайствовать перед судом о заключении подозреваемого под стражу.

Накануне в Домодедово в частном доме нашли тело 17-летней девушки с множественными колото-резаными ранениями.

По информации телеканала РЕН ТВ , на теле студентки обнаружили следы борьбы, а помимо ножевых ранений — еще и следы удушения от ремня. Отмечается, что убийца ничего не украл, хотя дома у девушки хранились деньги, она была из состоятельной семьи.

По одной из версий, студентка была знакома с преступником и пришла домой вместе с ним.