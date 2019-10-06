Экс-глава МИД Латвии раскритиковал слова министра обороны о легионерах СС

РИГА, 6 окт - РИА Новости. Экс-глава МИД Латвии Янис Юрканс заявил, что министр обороны Артис Пабрикс, прославляя легионеров Ваффен СС, показывает, что Латвия "не идет в ногу" с Европой и миром.
Пабрикс ранее заявил журналистам, что легионеры Ваффен СС являются "гордостью латышского народа и государства".
"Наверное, копаться в прошлом и выставлять людей, которые в принципе трагичные личности в истории, героями - это очень плохое воспитание и очень плохой пример школьникам. И это показывает, что Латвия не идет в ногу с Европой, с миром", – сказал журналистам Юрканс.
По его словам, не осудив высказывания министра, президент Латвии и другие члены правительства фактически его поддержали. "Президент, у которого тоже еврейская кровь, хоть он бы возмутился "Как же так!". Ведь сколько тысяч евреев погибло в Латвии, да и не только евреев, но и цыган, а также умственно отсталых людей. Около 100 тысяч человек. Ну так выступи и скажи правду... А раз правительство молчит, значит одобряет", - отметил Юрканс.
1 октября, 10:08Сказано в эфире"Все перевернется с ног на голову". Что ждет страну, чтящую легионеров ССГлаву Минобороны Латвии призвали уйти в отставку из-за его слов о том, что легионеры СС – гордость страны. По мере приближения 75-летия победы над фашизмом в странах Прибалтики будет нагнетаться антироссийская истерия, такое мнение в эфире радио Sputnik высказал политолог Евгений Бень.
Латышский легион СС был создан командованием нацистской Германии в годы Второй мировой войны на территории оккупированной Латвии из двух гренадерских дивизий. Генрих Гиммлер 24 марта 1943 года издал приказ, уточняющий понятие "латышский легион" в качестве общего определения для латышей, проходящих службу во всех латышских воинских формированиях Ваффен СС, включая полицейские батальоны. Подразделения легиона 16 марта 1944 года вступили в бой с Красной армией в районе реки Великой у города Остров Псковской области. Именно поэтому день легионеров отмечается в Латвии 16 марта.
СС, так же, как СД, гестапо и Национал-социалистическая немецкая партия, были признаны преступными организациями в ходе Нюрнбергского процесса - суда над группой главных нацистских военных преступников. Также преступлением против человечности было признано создание концлагерей, который организовывались в том числе и силами СС.
1 августа, 18:32Сказано в эфире"Полезные идиоты". В Латвии назвали "несчастьем" победу СССР над фашизмомЛатвийский депутат назвал победу СССР над нацистской Германией "несчастьем". Как отметил в эфире радио Sputnik эксперт Института стран СНГ Игорь Шишкин, подобные взгляды стали осознанной политикой в странах Балтии.
Главное следственное управление СК России возбудило уголовное дело против ветерана Латышского легиона СС и латвийского политика Висвалдиса Лациса по статье о реабилитации нацизма. Как отметили в СК, в 2017 году Лацис переиздал книгу "Латышский легион в свете истины", где как бывший участник этой структуры одобрил и поддержал деятельность карателей в период Второй мировой на оккупированных территориях Белорусской ССР, Псковской, Ленинградской и Новгородской областей.
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26 сентября, 13:43Сказано в эфиреАнтифашист: невиновность эсэсовцев-латышей в убийствах – "сказки для детей"Вице-президент Международного движения "За будущее без фашизма" Иосиф Корен прокомментировал в эфире радио Sputnik открытие в России уголовного дела за реабилитацию нацизма в отношении 95-летнего латышского ветерана СС, политика Висвалдиса Лациса.