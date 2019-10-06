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РИА Новости

Экс-глава МИД Латвии раскритиковал слова министра обороны о легионерах СС

18:39 06.10.2019
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© Sputnik / Sergey MelkonovМинистр обороны Латвии Артис Пабрикс
Министр обороны Латвии Артис Пабрикс
© Sputnik / Sergey Melkonov
РИГА, 6 окт - РИА Новости. Экс-глава МИД Латвии Янис Юрканс заявил, что министр обороны Артис Пабрикс, прославляя легионеров Ваффен СС, показывает, что Латвия "не идет в ногу" с Европой и миром.
Пабрикс ранее заявил журналистам, что легионеры Ваффен СС являются "гордостью латышского народа и государства".
"Наверное, копаться в прошлом и выставлять людей, которые в принципе трагичные личности в истории, героями - это очень плохое воспитание и очень плохой пример школьникам. И это показывает, что Латвия не идет в ногу с Европой, с миром", – сказал журналистам Юрканс.
По его словам, не осудив высказывания министра, президент Латвии и другие члены правительства фактически его поддержали. "Президент, у которого тоже еврейская кровь, хоть он бы возмутился "Как же так!". Ведь сколько тысяч евреев погибло в Латвии, да и не только евреев, но и цыган, а также умственно отсталых людей. Около 100 тысяч человек. Ну так выступи и скажи правду... А раз правительство молчит, значит одобряет", - отметил Юрканс.
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Латышский легион СС был создан командованием нацистской Германии в годы Второй мировой войны на территории оккупированной Латвии из двух гренадерских дивизий. Генрих Гиммлер 24 марта 1943 года издал приказ, уточняющий понятие "латышский легион" в качестве общего определения для латышей, проходящих службу во всех латышских воинских формированиях Ваффен СС, включая полицейские батальоны. Подразделения легиона 16 марта 1944 года вступили в бой с Красной армией в районе реки Великой у города Остров Псковской области. Именно поэтому день легионеров отмечается в Латвии 16 марта.
СС, так же, как СД, гестапо и Национал-социалистическая немецкая партия, были признаны преступными организациями в ходе Нюрнбергского процесса - суда над группой главных нацистских военных преступников. Также преступлением против человечности было признано создание концлагерей, который организовывались в том числе и силами СС.
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Участники марша бывших латышских легионеров Ваффен СС и их сторонников в Риге
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Артис ПабриксЯнис ЮркансМИД ЛатвииЛатвияВ мире
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