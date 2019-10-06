В Британии невеста сделала свадебный маникюр с прахом отца

Ногти Шарлотты Уолтон в материал для которых добавила прах покойного отца

МОСКВА, 6 окт — РИА Новости. В Великобритании девушка нарастила к свадьбе ногти, в состав которых добавила прах покойного отца. Об этом сообщает портал . В Великобритании девушка нарастила к свадьбе ногти, в состав которых добавила прах покойного отца. Об этом сообщает портал Unilad

Жительница Сток-он-Трента, 26-летняя Шарлотта Уолтон всегда мечтала, чтобы отец провел ее к свадебному алтарю. Однако мужчина скончался от рака за несколько месяцев до торжества.

После этого кузина Шарлотты предложила ей сделать маникюр из акрила, используя для этого часть праха. Невесте эта идея показалась "потрясающей" и "действительно милой".

По словам Уолтон, во время церемонии у нее было ощущение, что отец держит ее за руку.

"Я чувствовала, что он смог провести меня к алтарю, а это было именно то, чего он по-настоящему хотел", — заявила девушка.