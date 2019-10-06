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РИА Новости

В Британии невеста сделала свадебный маникюр с прахом отца

18:38 06.10.2019 (обновлено: 18:40 06.10.2019)
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© Фото : Страница в "Instagram" Kirsty MeakinНогти Шарлотты Уолтон в материал для которых добавила прах покойного отца
Ногти Шарлотты Уолтон в материал для которых добавила прах покойного отца
© Фото : Страница в "Instagram" Kirsty Meakin
МОСКВА, 6 окт — РИА Новости. В Великобритании девушка нарастила к свадьбе ногти, в состав которых добавила прах покойного отца. Об этом сообщает портал Unilad.
Жительница Сток-он-Трента, 26-летняя Шарлотта Уолтон всегда мечтала, чтобы отец провел ее к свадебному алтарю. Однако мужчина скончался от рака за несколько месяцев до торжества.
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После этого кузина Шарлотты предложила ей сделать маникюр из акрила, используя для этого часть праха. Невесте эта идея показалась "потрясающей" и "действительно милой".
По словам Уолтон, во время церемонии у нее было ощущение, что отец держит ее за руку.
"Я чувствовала, что он смог провести меня к алтарю, а это было именно то, чего он по-настоящему хотел", — заявила девушка.
Шарлотта рассказала, что ей пришлось найти в прахе крошечные кусочки костей, которые она использовала для маникюра. Британка сохранила ногти после церемонии и развесила в доме.
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