Журналисты "Известий" попали под обстрел в Донбассе

МОСКВА, 6 окт — РИА Новости. Съемочная группа МИЦ "Известия" попала под обстрел в поселке Коминтерново в самопровозглашенной Донецкой народной республике, сообщили Съемочная группа МИЦ "Известия" попала под обстрел в поселке Коминтерново в самопровозглашенной Донецкой народной республике, сообщили "Известия"

Журналисты поехали в сопровождении Народной милиции ДНР снимать последствия ночного обстрела поселка. Во время съемок начался новый обстрел.

Корреспонденту и оператору пришлось просидеть в подвале полтора часа, никто не пострадал.

Съемочная группа смогла покинуть здание около 17:00. Журналисты сели в автомобиль, сотрудник Народной милиции ДНР вывез их по проселочным дорогам.