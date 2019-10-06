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РИА Новости

Журналисты "Известий" попали под обстрел в Донбассе

18:09 06.10.2019 (обновлено: 20:16 06.10.2019)
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© РИА Новости / Сергей Аверин / Перейти в фотобанкПоследствия обстрела в Донецкой области
Последствия обстрела в Донецкой области
© РИА Новости / Сергей Аверин
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МОСКВА, 6 окт — РИА Новости. Съемочная группа МИЦ "Известия" попала под обстрел в поселке Коминтерново в самопровозглашенной Донецкой народной республике, сообщили "Известия".
Журналисты поехали в сопровождении Народной милиции ДНР снимать последствия ночного обстрела поселка. Во время съемок начался новый обстрел.
Корреспонденту и оператору пришлось просидеть в подвале полтора часа, никто не пострадал.
Съемочная группа смогла покинуть здание около 17:00. Журналисты сели в автомобиль, сотрудник Народной милиции ДНР вывез их по проселочным дорогам.
"Украинские военные начали обстреливать центральную улицу поселка из БМП-2. Мы находились вблизи дороги, сразу начали искать укрытие", — рассказал корреспондент.
Представители миссии ОБСЕ и СЦКК попали под обстрел силовиков в селе Коминтерново на юге ДНР. 1 сентября 2019
3 сентября, 10:35Радио Sputnik
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