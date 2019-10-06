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РИА Новости

Археологи обнаружили в Израиле "мегаполис", основанный пять тысяч лет назад

18:00 06.10.2019
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© Raleb Abu Diab, IAAРаскопки в городе Цур Натан Центрального округа Израиля
Раскопки в городе Цур Натан Центрального округа Израиля
© Raleb Abu Diab, IAA
ТЕЛЬ-АВИВ, 6 окт - РИА Новости. Израильские археологи обнаружили в районе населённого пункта Эйн-Ирон руины города с планировкой, основанного около пяти тысяч лет назад, сообщило Управление древностей Израиля.
"Это Нью-Йорк раннего бронзового века в нашем регионе, космополитичный город с планировкой, в котором жили тысячи человек", - говорится в заявлении управления.
Город занимал площадь в 65 гектар, его население, предположительно, насчитывало шесть тысяч человек.
Город был обнесен крепостной стеной и разделён на общественные зоны, улицы, аллеи. Археологи также обнаружили культовое сооружение с жертвенником.
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