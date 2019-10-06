Археологи обнаружили в Израиле "мегаполис", основанный пять тысяч лет назад

ТЕЛЬ-АВИВ, 6 окт - РИА Новости. Израильские археологи обнаружили в районе населённого пункта Эйн-Ирон руины города с планировкой, основанного около пяти тысяч лет назад, сообщило Управление древностей Израиля.

"Это Нью-Йорк раннего бронзового века в нашем регионе, космополитичный город с планировкой, в котором жили тысячи человек", - говорится в заявлении управления.

Город занимал площадь в 65 гектар, его население, предположительно, насчитывало шесть тысяч человек.