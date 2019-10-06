Песков рассказал, что Путин побывал в сибирской тайге накануне дня рождения

МОСКВА, 6 окт - РИА Новости. Президент России Владимир Путин накануне дня рождения побывал в сибирской тайге, где наслаждался осенней природой.
4 октября, 15:16РИА НовостиДодон пошутил о подарке Путину на день рождения
"Днями ранее президент был в Сибири, был в тайге. Он наслаждался природой, осенней тайгой", - сообщил РИА Новости пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков. Он уточнил, что фото- и видеоматериалы из этой поездки "будут доступны сегодня в полночь".
Песков напомнил, что Путин "планирует провести день рождения (7 октября - ред.) на природе, в кругу родных и близких".