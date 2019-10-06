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РИА Новости

Песков рассказал, что Путин побывал в сибирской тайге накануне дня рождения

17:46 06.10.2019
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© РИА Новости / Алексей Никольский / Перейти в фотобанкПрезидент РФ Владимир Путин во время отдыха в Республике Тыва
Президент РФ Владимир Путин во время отдыха в Республике Тыва
© РИА Новости / Алексей Никольский
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 6 окт - РИА Новости. Президент России Владимир Путин накануне дня рождения побывал в сибирской тайге, где наслаждался осенней природой.
Президент РФ Владимир Путин и президент Молдавии Игорь Додон во время встречи. 7 сентября 2019
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"Днями ранее президент был в Сибири, был в тайге. Он наслаждался природой, осенней тайгой", - сообщил РИА Новости пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков. Он уточнил, что фото- и видеоматериалы из этой поездки "будут доступны сегодня в полночь".
Песков напомнил, что Путин "планирует провести день рождения (7 октября - ред.) на природе, в кругу родных и близких".
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Дмитрий ПесковВладимир ПутинТайга
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