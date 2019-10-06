Минздрав выступил против эксперимента по редактировании генома эмбриона

МОСКВА, 6 окт - РИА Новости. Применять технологию геномного редактирования у эмбриона, чтобы будущий ребенок родился здоровым, пока рано, вопрос проведения научных исследований прорабатывается Минздравом совместно с Минобрнауки, сообщила пресс-служба министерства здравоохранения России.
Ранее газета "Коммерсант" сообщила о намерении молекулярного биолога Дениса Ребрикова получить в Минздраве разрешение на эксперимент по редактированию генома эмбриона будущего ребенка пары с наследственной глухотой, чтобы младенец родился без патологии.
"Министерство здравоохранения Российской Федерации еще в 2017 году на конгрессе Национальной Медицинской Палаты указало на необходимость урегулирования вопроса проведения научных исследований с использованием технологий генетического редактирования... В настоящее время этот вопрос прорабатывается совместно Минобрнауки России и Минздравом России. На сегодняшний же день развитие технологий редактирования генома таково, что об их клиническом применении говорить пока рано",- говорится в сообщении.
Прежде чем проводить эксперимент необходимо всесторонне изучить данный вопрос, в том числе возможные осложнения, уточнили в пресс-службе.
В данный момент законодательство в сфере здравоохранения не допускает применения подобных технологий, так как в рамках оказания медицинской помощи должна обеспечиваться безопасность используемых методов, отметили в Минздраве.