Минздрав выступил против эксперимента по редактировании генома эмбриона

"Министерство здравоохранения Российской Федерации еще в 2017 году на конгрессе Национальной Медицинской Палаты указало на необходимость урегулирования вопроса проведения научных исследований с использованием технологий генетического редактирования... В настоящее время этот вопрос прорабатывается совместно Минобрнауки России и Минздравом России. На сегодняшний же день развитие технологий редактирования генома таково, что об их клиническом применении говорить пока рано",- говорится в сообщении.