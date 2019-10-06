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РИА Новости

Друг Заворотнюк прокомментировал слухи о смерти актрисы

17:37 06.10.2019 (обновлено: 19:39 06.10.2019)
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© АГН "Москва" / Андрей ЛюбимовАнастасия Заворотнюк
Анастасия Заворотнюк
© АГН "Москва" / Андрей Любимов
МОСКВА, 6 окт — РИА Новости. Друг актрисы Анастасии Заворотнюк, пожелавший сохранить анонимность, опроверг сообщения о смерти актрисы.
"Она жива! На этом все", – передает его слова "КП".
Знакомый артистки признался, что его попросили не разглашать информацию о ее здоровье. Он также выразил недоумение тем, что в Сети распространяют слухи о смерти Заворотнюк, хотя официальных заявлений об этом нет.
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Ранее несколько Telegram-каналов опубликовали переписку, в которой якобы один из сотрудников больницы сообщает, что Завортнюк скончалась 5 октября. Журналисты "КП" позвонили в указанную клинику. Однако в медучреждении заявили, что такой пациентки у них нет.
В августе в СМИ появились сообщения об ухудшении состояния здоровья Анастасии Заворотнюк. Продюсер группы "Ласковый май" Андрей Разин заявил, что у нее диагностировали злокачественную опухоль мозга на последней стадии. Он не уточнил, откуда у него такая информация.
Также поступали сведения о том, что Заворотнюк подключили к системе искусственной вентиляции легких. На прошлой неделе появились сообщения, что актриса пришла в сознание и дышит самостоятельно. Близкие косвенно подтверждают, что женщина находится в больнице. Представители артистки не комментируют эту информацию.
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Шоу-бизнесАнастасия ЗаворотнюкРоссия
Популярные комментарии
Реально, ну зачем дергать семью, переживающую не самые лучшие дни? Жива Анастасия - и слава Богу! Придёт время - отойдёт к Господу. Или вылечится - на все Его Святая Воля. Зачем сейчас писать про это?
6 октября, 19:17
Руслан Тлеуж
4800004
новость! отстаньте от Заворотнюк и ее семьи!
6 октября, 18:19
Паблос Майоров
3000003
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