Друг Заворотнюк прокомментировал слухи о смерти актрисы

МОСКВА, 6 окт — РИА Новости. Друг актрисы Анастасии Заворотнюк, пожелавший сохранить анонимность, опроверг сообщения о смерти актрисы.

"Она жива! На этом все", – передает его слова "КП".

Знакомый артистки признался, что его попросили не разглашать информацию о ее здоровье. Он также выразил недоумение тем, что в Сети распространяют слухи о смерти Заворотнюк, хотя официальных заявлений об этом нет.

Ранее несколько Telegram-каналов опубликовали переписку, в которой якобы один из сотрудников больницы сообщает, что Завортнюк скончалась 5 октября. Журналисты "КП" позвонили в указанную клинику. Однако в медучреждении заявили, что такой пациентки у них нет.

В августе в СМИ появились сообщения об ухудшении состояния здоровья Анастасии Заворотнюк. Продюсер группы "Ласковый май" Андрей Разин заявил, что у нее диагностировали злокачественную опухоль мозга на последней стадии. Он не уточнил, откуда у него такая информация.