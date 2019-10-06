В Югре водитель грузовика спровоцировал массовое ДТП и погиб

ХАНТЫ-МАНСИЙСК, 6 окт - РИА Новости. Водитель грузовика в Ханты-Мансийском автономном округе погиб, устроив массовое ДТП со спецтранспортом и еще пятью машинами на ремонтируемом участке трассы, сообщили РИА Новости в региональном управлении МВД.

Авария произошла вечером в воскресенье на 756-м километре трассы Тюмень - Ханты-Мансийск в Нефтеюганском районе. Как пояснили в ведомстве, на участке ведутся ремонтные работы, организовано движение по светофору.

"Водитель небольшого грузовика Iveco, у которого что-то случилось с тормозами, въехал в два автомобиля, стоявшие впереди на запрещающий сигнал светофора, а также зацепил спецтранспорт, участвующий в ремонтных работах. Грузовик улетел в кювет. В свою очередь спецтранспорт по инерции толкнул еще три легковых машины. В результате ДТП погиб сам водитель Iveco", - сказал собеседник агентства.