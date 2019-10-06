Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-10-06T17:17Z
https://ria.ru/20191006/1559488020.html
https://cdn25.img.ria.ru/images/155907/19/1559071912_9:361:3009:2048_1036x0_80_0_0_1624d19c7822b658e0109a1ded1ba710.jpg
РИА Новости

В Югре водитель грузовика спровоцировал массовое ДТП и погиб

17:17 06.10.2019
5231
© РИА Новости / Максим БогодвидАвтомобиль скорой помощи
Автомобиль скорой помощи
© РИА Новости / Максим Богодвид
Автомобиль скорой помощи. Архивное фото
ХАНТЫ-МАНСИЙСК, 6 окт - РИА Новости. Водитель грузовика в Ханты-Мансийском автономном округе погиб, устроив массовое ДТП со спецтранспортом и еще пятью машинами на ремонтируемом участке трассы, сообщили РИА Новости в региональном управлении МВД.
Авария произошла вечером в воскресенье на 756-м километре трассы Тюмень - Ханты-Мансийск в Нефтеюганском районе. Как пояснили в ведомстве, на участке ведутся ремонтные работы, организовано движение по светофору.
"Водитель небольшого грузовика Iveco, у которого что-то случилось с тормозами, въехал в два автомобиля, стоявшие впереди на запрещающий сигнал светофора, а также зацепил спецтранспорт, участвующий в ремонтных работах. Грузовик улетел в кювет. В свою очередь спецтранспорт по инерции толкнул еще три легковых машины. В результате ДТП погиб сам водитель Iveco", - сказал собеседник агентства.
По его словам, других пострадавших в аварии нет, на месте работают сотрудники правоохранительных органов, которые устанавливают все подробности случившегося.
ДТП с участием автобуса районе пересечения улиц Стара-Загоры и Ташкентской в Самаре
Вчера, 15:34РИА Новости
Число пострадавших в ДТП с автобусом в Самаре выросло до 14 человек
1212100
Обсудить 2
Ханты-Мансийский автономный округНефтеюганский районПроисшествия
Рекомендуем
Конец света
Ученые назвали самые безопасные страны в случае апокалипсиса
РИА
Новости
Вице-спикер Совфеда Евгений Бушмин
Умер вице-спикер Совета Федерации Евгений Бушмин
Анастасия Заворотнюк
Друг Заворотнюк прокомментировал слухи о смерти актрисы
Кадр из видео с места убийство девушки в подмосковном городе Домодедово
Опубликовано видео с места убийства студентки в Домодедово
Лента
новостей
Таксист отказался везти Петра Порошенко после митинга против формулы Штайнмайера
Таксист отказался везти Порошенко после митинга
Нашивка на рукаве сотрудника полиции
В Нижегородской области подростки сильно избили сверстника
ДТП с участием автобуса районе пересечения улиц Стара-Загоры и Ташкентской в Самаре
Число пострадавших в ДТП с автобусом в Самаре выросло до 14 человек
Президент РФ Владимир Путин
Путин рассказал об отсутствии интереса к положению Зеленского
Скульпуры на крыше Эрмитажа. Вид на Дворцовый мост
В Петербурге блогер упал с высоты, делая селфи
Полиция
Знакомые рассказали о подозреваемом в расправе над студенткой в Подмосковье
Забрались за облака: Путин в горах сибирской тайги
Путин в компании Шойгу прогулялся по сибирской тайге
Кадр из фильма Джокер
Люди ушли с показа "Джокера" из-за странного поведения одного из зрителей
Дональд Трамп во время телефонного разговора с королем Саудовской Аравии Салманом ибн Абдул-Азизом Аль Саудом
Американская разведка получила новые показания против Трампа
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
05:45У берегов Японии столкнулись северокорейское и японское суда
05:32В Польше двух гастарбайтеров с Украины избили за речь на родном языке
04:53Боевики "Азова" заняли "последний блокпост" в Донбассе перед отводом ВСУ
04:50Борисова и Волочкова устроили перепалку в телеэфире
04:44В Забайкалье медведь растерзал 50-летнюю женщину
04:21Майли Сайрус начала новый роман после расставания с Лиамом Хемсвортом
04:08Правящая в Косово партия Хашима Тачи провалилась на выборах в "парламент"
04:07В Австралии расследуют новые случаи обнаружения игл во фруктах
03:53Спикер Рады обозначил "красные линии" в законе о статусе Донбасса
03:26ВЦИОМ: большинство россиян считают, что прививки защищают от инфекций
03:24Аргентина отложила вопрос покупки у России МиГ-29 из-за предстоящих выборов
03:22В России снова начнут делать кальвадос
03:18Антонов предложил советнику Белого дома по нацбезопасности встретиться
03:13Эксперты назвали сферы работы с наиболее высокими зарплатами
03:06ВЦИОМ: более 60% россиян когда-либо делали прививку от гриппа
03:05Спикер Рады рассказал о подготовке закона об особом статусе Донбасса
03:00Премьер Португалии рассказал о планах своей партии после победы на выборах
02:51Диетолог назвала самый полезный хлеб
02:50Антонов прокомментировал отставку ряда высокопоставленных сотрудников в США
02:16Дочь Дмитрия Хворостовского стала мамой во второй раз
Лента новостейМолния