В Нижегородской области подростки сильно избили сверстника

НИЖНИЙ НОВГОРОД, 6 окт - РИА Новости. Полиция проводит проверку после появившегося в интернете видео с жестоким избиением подростка сверстниками в городе Кулебаки Нижегородской области, сообщили РИА Новости в пресс-службе регионального управления МВД.

Кадры, на которых несколько подростков руками и ногами бьют лежащего на земле сверстника, были опубликованы в воскресенье в группе "Нижний Новгород |БЕЗ ЦЕНЗУРЫ|" в социальной сети "ВКонтакте". В сообщении говорится, что причиной избиения якобы стал конфликт из-за девочки, после которого дети "решили проучить мальчишку таким жестоким способом".

"В районном отделе полиции по факту инцидента с подростками ведется проверка. Участники происшествия установлены, с ними проводятся необходимые мероприятия", - рассказали агентству в пресс-службе ГУМВД России по Нижегородской области.