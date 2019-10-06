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РИА Новости

В Нижегородской области подростки сильно избили сверстника

17:17 06.10.2019
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© РИА Новости / Владимир Астапкович / Перейти в фотобанкНашивка на рукаве сотрудника полиции
Нашивка на рукаве сотрудника полиции
© РИА Новости / Владимир Астапкович
Перейти в фотобанк
Нашивка на рукаве сотрудника полиции. Архивное фото
НИЖНИЙ НОВГОРОД, 6 окт - РИА Новости. Полиция проводит проверку после появившегося в интернете видео с жестоким избиением подростка сверстниками в городе Кулебаки Нижегородской области, сообщили РИА Новости в пресс-службе регионального управления МВД.
Кадры, на которых несколько подростков руками и ногами бьют лежащего на земле сверстника, были опубликованы в воскресенье в группе "Нижний Новгород |БЕЗ ЦЕНЗУРЫ|" в социальной сети "ВКонтакте". В сообщении говорится, что причиной избиения якобы стал конфликт из-за девочки, после которого дети "решили проучить мальчишку таким жестоким способом".
Кадр из видео группы Школьные забивы
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"В районном отделе полиции по факту инцидента с подростками ведется проверка. Участники происшествия установлены, с ними проводятся необходимые мероприятия", - рассказали агентству в пресс-службе ГУМВД России по Нижегородской области.
Как пояснили РИА Новости в правоохранительных органах, под "необходимыми мероприятиями" в данном случае подразумеваются опрос участников конфликта, установление их личности и возраста, а также объяснения по факту происшествия, которые берут не только у подростков, но и у их родителей.
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Нижегородская областьПроисшествия
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