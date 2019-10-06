Путин всегда уделяет внимание журналистам, если вопрос важен, заявил Песков

"Когда ему вопрос кажется важным, он всегда уделяет внимание журналистам и неважно из какой страны этот журналист. Он, вы знаете, весьма терпеливо и аргументировано свою позицию предпочитает доводить до визави", - сказал Песков.

Корреспондент грузинского телеканала в начале октября выкрикнула вопрос президенту России, когда он шел на заседание Высшего Евразийского экономического совета, проходившего в Ереване. Журналистка задала Путину по дороге вопрос, когда Россия выведет войска с территории Абхазии и Южной Осетии, тем самым "выполнив свои обязательства". Глава государства на ходу ответил ей: "когда мы примем такое решение", добавив, что Россия всегда выполняет взятые обязательства.