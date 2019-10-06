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РИА Новости

Путин всегда уделяет внимание журналистам, если вопрос важен, заявил Песков

17:12 06.10.2019 (обновлено: 17:13 06.10.2019)
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© РИА Новости / Михаил Климентьев / Перейти в фотобанкПрезидент РФ Владимир Путин
Президент РФ Владимир Путин
© РИА Новости / Михаил Климентьев
Перейти в фотобанк
Президент РФ Владимир Путин. Архивное фото
ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 6 окт - РИА Новости. Президент России Владимир Путин всегда уделяет внимание общению с журналистами, когда задаваемые вопросы ему кажутся важными, заявил в интервью программе "Москва. Кремль. Путин" пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков, комментируя общение Путина с корреспондентом грузинского телеканала по пути на заседание Высшего Евразийского экономического совета в Ереване.
"Когда ему вопрос кажется важным, он всегда уделяет внимание журналистам и неважно из какой страны этот журналист. Он, вы знаете, весьма терпеливо и аргументировано свою позицию предпочитает доводить до визави", - сказал Песков.
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Корреспондент грузинского телеканала в начале октября выкрикнула вопрос президенту России, когда он шел на заседание Высшего Евразийского экономического совета, проходившего в Ереване. Журналистка задала Путину по дороге вопрос, когда Россия выведет войска с территории Абхазии и Южной Осетии, тем самым "выполнив свои обязательства". Глава государства на ходу ответил ей: "когда мы примем такое решение", добавив, что Россия всегда выполняет взятые обязательства.
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Дмитрий ПесковВладимир ПутинРоссияПолитика
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