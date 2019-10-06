СМИ: в Москве мужчине отказались продать хлеб из-за десятикопеечных монет

МОСКВА, 6 окт — РИА Новости. В московском супермаркете пожилому мужчине отказались продавать хлеб из-за мелочи, сообщил РЕН ТВ.
По словам очевидцев, кассира возмутило то, что мужчина хотел купить хлеб десятикопеечными монетами.
В итоге за пенсионера заплатила женщина, стоявшая в очереди. Один из покупателей написал отзыв в жалобной книге.
По данным телеканала, руководство супермаркета пообещало объявить кассиру строгий выговор.
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