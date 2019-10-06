Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-10-06T17:28Z
https://ria.ru/20191006/1559487874.html
https://cdn24.img.ria.ru/images/155346/88/1553468816_0:197:3072:1925_1036x0_80_0_0_d97a6903ba35e8393ce31eab6c309a59.jpg
РИА Новости

СМИ: в Москве мужчине отказались продать хлеб из-за десятикопеечных монет

17:11 06.10.2019 (обновлено: 17:28 06.10.2019)
62921
© РИА Новости / Владимир ТрефиловМонеты номиналом 50 и 10 копеек
Монеты номиналом 50 и 10 копеек
© РИА Новости / Владимир Трефилов
МОСКВА, 6 окт — РИА Новости. В московском супермаркете пожилому мужчине отказались продавать хлеб из-за мелочи, сообщил РЕН ТВ.
По словам очевидцев, кассира возмутило то, что мужчина хотел купить хлеб десятикопеечными монетами.
В итоге за пенсионера заплатила женщина, стоявшая в очереди. Один из покупателей написал отзыв в жалобной книге.
По данным телеканала, руководство супермаркета пообещало объявить кассиру строгий выговор.
Книги. Архивное фото
4 сентября 2018, 09:03РИА Новости
В Екатеринбурге школьнице отказались продать стихи Есенина и Маяковского
5325212945782
Обсудить 18
МоскваОбщество
Популярные комментарии
Заелись москвичи , мелочь за деньги не считает .
6 октября, 18:48
Губернатор о.Борнео
39000014
Позорище. В России же пенсии миллионные. Чего деду стоило платиновой кредиткой расплатиться? Так нет жеж - набрал где-то мелочи, которая вообще не деньги и пришёл позориться. А сам перед этим недоеденную банку испортившейся чёрной икры выбросил. Явный наймит госдепа!
6 октября, 20:06
soldier sechmet
29510314
Рекомендуем
Анастасия Заворотнюк
Друг Заворотнюк прокомментировал слухи о смерти актрисы
РИА
Новости
Лак для ногтей
Эксперты предупредили о смертельной опасности лака для ногтей
Кадр из фильма Джокер
Люди ушли с показа "Джокера" из-за странного поведения одного из зрителей
Конец света
Ученые назвали самые безопасные страны в случае апокалипсиса
Лента
новостей
Премьер-министр Дании Метте Фредериксен зачитывает доклад о выкупе правительством цирковых животных
Доклад датского премьера вызвал истерический хохот в парламенте
Результаты эхографии
В РПЦ рассказали, какой аборт не является грехом
Актриса театра и кино Марина Куклина
Названа причина смерти актрисы из "Возвращения Мухтара" Марины Куклиной
Полиция
Знакомые рассказали о подозреваемом в расправе над студенткой в Подмосковье
Словарь
Турецких журналистов удивило русское слово из 32 букв
Актриса театра и кино Марина Куклина
Умерла актриса из сериала "Возвращение Мухтара" Марина Куклина
Президент РФ Владимир Путин
Путин рассказал об отсутствии интереса к положению Зеленского
Злая собака
В МЧС назвали способы отпугнуть агрессивных собак
Актриса Анастасия Заворотнюк
Директор Заворотнюк выступил с обращением на фоне слухов о смерти актрисы
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
05:45У берегов Японии столкнулись северокорейское и японское суда
05:32В Польше двух гастарбайтеров с Украины избили за речь на родном языке
04:53Боевики "Азова" заняли "последний блокпост" в Донбассе перед отводом ВСУ
04:50Борисова и Волочкова устроили перепалку в телеэфире
04:44В Забайкалье медведь растерзал 50-летнюю женщину
04:21Майли Сайрус начала новый роман после расставания с Лиамом Хемсвортом
04:08Правящая в Косово партия Хашима Тачи провалилась на выборах в "парламент"
04:07В Австралии расследуют новые случаи обнаружения игл во фруктах
03:53Спикер Рады обозначил "красные линии" в законе о статусе Донбасса
03:26ВЦИОМ: большинство россиян считают, что прививки защищают от инфекций
03:24Аргентина отложила вопрос покупки у России МиГ-29 из-за предстоящих выборов
03:22В России снова начнут делать кальвадос
03:18Антонов предложил советнику Белого дома по нацбезопасности встретиться
03:13Эксперты назвали сферы работы с наиболее высокими зарплатами
03:06ВЦИОМ: более 60% россиян когда-либо делали прививку от гриппа
03:05Спикер Рады рассказал о подготовке закона об особом статусе Донбасса
03:00Премьер Португалии рассказал о планах своей партии после победы на выборах
02:51Диетолог назвала самый полезный хлеб
02:50Антонов прокомментировал отставку ряда высокопоставленных сотрудников в США
02:16Дочь Дмитрия Хворостовского стала мамой во второй раз
Лента новостейМолния