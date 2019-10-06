Названа причина смерти актрисы из "Возвращения Мухтара" Марины Куклиной

МОСКВА, 6 окт — РИА Новости. Причиной смерти украинской актрисы Марины Куклиной стало онкологическое заболевание, заявила коллега артистки Римма Зыбино.

По ее словам, Куклина боролась с болезнью несколько нет.

"Все надеялись на чудо, выздоровление, она была искренним и хорошим человеком. Была звездой, абсолютно невероятная", – передает ее слова РБК.

Куклина была замужем за украинским режиссером Андреем Маем, они воспитывали сына.