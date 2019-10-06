Названа причина смерти актрисы из "Возвращения Мухтара" Марины Куклиной

МОСКВА, 6 окт — РИА Новости. Причиной смерти украинской актрисы Марины Куклиной стало онкологическое заболевание, заявила коллега артистки Римма Зыбино.
По ее словам, Куклина боролась с болезнью несколько нет.
"Все надеялись на чудо, выздоровление, она была искренним и хорошим человеком. Была звездой, абсолютно невероятная", – передает ее слова РБК.
Куклина была замужем за украинским режиссером Андреем Маем, они воспитывали сына.
Актриса сыграла 49 ролей. Одними из самых запоминающихся стали роли в "Возвращение Мухтара", "Моя бабушка Фанни Каплан" и "Кривое зеркало души".