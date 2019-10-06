В небе над Симферополем собрали силуэт "цифровой бабочки"

СИМФЕРОПОЛЬ, 6 окт – РИА Новости. Команда из двух десятков парашютистов исполнила в небе над Симферополем акробатическую фигуру в виде "цифровой бабочки" – символа цифрового телевещания, передает корреспондент РИА Новости.

Воздушный трюк исполняли парашютисты из авиационно-спортивного клуба "Крым".

"Парашютный прыжок совершен в поддержку перехода на цифровое телевидение. Несколько дней назад я тоже совершил аналогичный, первый в своей жизни прыжок. Эмоции непередаваемые, вызывает восхищение увидеть любимый город Симферополь с высоты птичьего полёта", - сказал РИА Новости министр внутренней политики, информации и связи Крыма Сергей Зырянов.

По его словам, Крым полностью готов к переходу на цифровое телевещание, главное преимущество которого — красивая картинка и качественный звук.

Россия в 2019 году переходит от аналогового к цифровому телевещанию. Переход начался в феврале, отключение аналогового сигнала в регионах происходит поэтапно. На сегодня 64 региона уже перешли на "цифру". Оставшийся 21 регион перейдет на "цифру" 14 октября на четвертой волне отключения "аналога".