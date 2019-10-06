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РИА Новости

В небе над Симферополем собрали силуэт "цифровой бабочки"

17:12 06.10.2019
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© РИА Новости / Константин Михальчевский / Перейти в фотобанк"Воздушно-акробатическое цифровое шоу" в Симферополе
Воздушно-акробатическое цифровое шоу в Симферополе
© РИА Новости / Константин Михальчевский
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СИМФЕРОПОЛЬ, 6 окт – РИА Новости. Команда из двух десятков парашютистов исполнила в небе над Симферополем акробатическую фигуру в виде "цифровой бабочки" – символа цифрового телевещания, передает корреспондент РИА Новости.
Воздушный трюк исполняли парашютисты из авиационно-спортивного клуба "Крым".
"Парашютный прыжок совершен в поддержку перехода на цифровое телевидение. Несколько дней назад я тоже совершил аналогичный, первый в своей жизни прыжок. Эмоции непередаваемые, вызывает восхищение увидеть любимый город Симферополь с высоты птичьего полёта", - сказал РИА Новости министр внутренней политики, информации и связи Крыма Сергей Зырянов.
По его словам, Крым полностью готов к переходу на цифровое телевещание, главное преимущество которого — красивая картинка и качественный звук.
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Подробнее о новостях Крыма - на crimea.ria.ru>>

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Переход на цифровое телевидениеСимферопольКрымОбщество
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