После ДТП с автобусом в Нижегородской области завели уголовное дело

НИЖНИЙ НОВГОРОД, 6 окт - РИА Новости. Уголовное дело о нарушении правил дорожного движения возбуждено после ДТП с туристическим автобусом в Нижегородской области, при котором пострадали 17 человек, сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Нижегородской области

Туристический автобус, перевозивший туристов из Саратова в Большое Болдино, опрокинулся в Гагинском районе возле села Паново-Осаново в воскресенье около 9.40. По предварительным данным, водитель туристического автобуса не справился с управлением на повороте. В автобусе находилось 29 человек – 27 пассажиров и 2 водителя. Никто не погиб. Ранее сообщалось о 20 пострадавших, детей среди них нет.

"По факту ДТП в Гагинском районе возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 264 УК РФ (нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств). Установлено, что водитель автобуса не справился с управлением и совершил опрокидывание транспортного средства. В результате ДТП за медицинской помощью в лечебные учреждения обратились 17 человек, 9 из них – госпитализированы", - говорится в сообщении.