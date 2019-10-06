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РИА Новости

После ДТП с автобусом в Нижегородской области завели уголовное дело

17:00 06.10.2019
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© Фото : ГУ МЧС России по Нижегородской области ДТП в Гагинском районе в Нижегородской области
 ДТП в Гагинском районе в Нижегородской области
© Фото : ГУ МЧС России по Нижегородской области
НИЖНИЙ НОВГОРОД, 6 окт - РИА Новости. Уголовное дело о нарушении правил дорожного движения возбуждено после ДТП с туристическим автобусом в Нижегородской области, при котором пострадали 17 человек, сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Нижегородской области
Туристический автобус, перевозивший туристов из Саратова в Большое Болдино, опрокинулся в Гагинском районе возле села Паново-Осаново в воскресенье около 9.40. По предварительным данным, водитель туристического автобуса не справился с управлением на повороте. В автобусе находилось 29 человек – 27 пассажиров и 2 водителя. Никто не погиб. Ранее сообщалось о 20 пострадавших, детей среди них нет.
"По факту ДТП в Гагинском районе возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 264 УК РФ (нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств). Установлено, что водитель автобуса не справился с управлением и совершил опрокидывание транспортного средства. В результате ДТП за медицинской помощью в лечебные учреждения обратились 17 человек, 9 из них – госпитализированы", - говорится в сообщении.
Отмечается, что сейчас в отношении водителя избирается мера пресечения.
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