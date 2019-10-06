Популярный блогер устроил заезд на Gelandewagen в Самаре и разозлил горожан

МОСКВА, 6 окт — РИА Новости. Инстаграм-блогер Гусейн Гасанов устроил с друзьями заезд по Самаре в ночное время, чем разозлил местных жителей. Об этом сообщает "Комсомольская правда".
По улицам города проехал кортеж из дорогих иномарок, во главе которого двигался Gelandewagen красного цвета.
На опубликованных в соцсетях записях видно, что машины ехали с нарушением правил дорожного движения. Некоторые автомобили выезжали на встречную полосу и подрезали друг друга.
Самарцы не оценили выходку блогера. Кто-то посчитал неуважением будить ночью жителей ради веселья. Писали также, что у Гусейнова "зашкаливает чувство собственной важности". Некоторые возмутились многочисленными нарушениями ПДД и призвали обратиться в прокуратуру.
Гусейн Гасанов работает в рекламе, а популярность в инстаграме приобрел, снимая короткие комедийные видео. На его YouTube-канал подписано более миллиона человек.