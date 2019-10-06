Бойко призвал украинских политиков объединиться и не раскачивать ситуацию

Кандидат в президенты Украины Юрий Бойко во время встречи с председателем правительства РФ Дмитрием Медведевым

МОСКВА, 6 окт - РИА Новости. Сопредседатель украинской парламентской партии "Оппозиционная платформа - За жизнь" Юрий Бойко считает, что украинская политическая элита должна помочь в подготовке к встрече в нормандском формате.

"Сегодня мы должны понимать, что находимся в ситуации, когда страна потеряла 7% территории в Донбассе, два областных центра - Луганск и Донецк, где жили 1,5 миллиона человек. У нас осталось на неподконтрольной территории 5 миллионов людей! Потому что пока будет идти война, никакой инвестор в страну не придет", - сказал Бойко в эфире программы "Свобода слова Савика Шустера".

По его словам, жители Украины "должны понимать, что в стране 1,5 миллиона беженцев и полное отсутствие инвестиционных перспектив".

"Все политики должны объединиться, прекратить раскачивать ситуацию и помочь подготовиться к встрече в нормандском формате. А результатом встречи должна стать конкретная дорожная карта, как мы выполним главный указание наших избирателей - добиться мира на Украине. Этого хотят почти 80% украинских граждан. Минские соглашения сыграли величайшую роль - они остановили кровопролитие, массовые трагедии", - отметил Бойко.

Он считает, что у экс-президента Украины и парламента "не хватило политической воли довести этот процесс до конца". "И сегодня мы должны сделать этот важный шаг вперед - шаг к восстановлению мира на Украине", - добавил оппозиционный депутат.

Власти Украины в апреле 2014 года начали военную операцию против самопровозглашенных ЛНР и ДНР, которые заявили о независимости после госпереворота на Украине в феврале 2014 года. По последним данным ООН, жертвами конфликта стали около 13 тысяч человек.