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РИА Новости

Бойко призвал украинских политиков объединиться и не раскачивать ситуацию

16:53 06.10.2019
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© РИА Новости / Екатерина Штукина / Перейти в фотобанкКандидат в президенты Украины Юрий Бойко во время встречи с председателем правительства РФ Дмитрием Медведевым
Кандидат в президенты Украины Юрий Бойко во время встречи с председателем правительства РФ Дмитрием Медведевым
© РИА Новости / Екатерина Штукина
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МОСКВА, 6 окт - РИА Новости. Сопредседатель украинской парламентской партии "Оппозиционная платформа - За жизнь" Юрий Бойко считает, что украинская политическая элита должна помочь в подготовке к встрече в нормандском формате.
"Сегодня мы должны понимать, что находимся в ситуации, когда страна потеряла 7% территории в Донбассе, два областных центра - Луганск и Донецк, где жили 1,5 миллиона человек. У нас осталось на неподконтрольной территории 5 миллионов людей! Потому что пока будет идти война, никакой инвестор в страну не придет", - сказал Бойко в эфире программы "Свобода слова Савика Шустера".
По его словам, жители Украины "должны понимать, что в стране 1,5 миллиона беженцев и полное отсутствие инвестиционных перспектив".
"Все политики должны объединиться, прекратить раскачивать ситуацию и помочь подготовиться к встрече в нормандском формате. А результатом встречи должна стать конкретная дорожная карта, как мы выполним главный указание наших избирателей - добиться мира на Украине. Этого хотят почти 80% украинских граждан. Минские соглашения сыграли величайшую роль - они остановили кровопролитие, массовые трагедии", - отметил Бойко.
Он считает, что у экс-президента Украины и парламента "не хватило политической воли довести этот процесс до конца". "И сегодня мы должны сделать этот важный шаг вперед - шаг к восстановлению мира на Украине", - добавил оппозиционный депутат.
Митинг против формулы Штайнмайера в Киеве, Украина. 6 октября 2019
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Власти Украины в апреле 2014 года начали военную операцию против самопровозглашенных ЛНР и ДНР, которые заявили о независимости после госпереворота на Украине в феврале 2014 года. По последним данным ООН, жертвами конфликта стали около 13 тысяч человек.
Проблема урегулирования украинского кризиса обсуждается на переговорах в различных форматах, в частности в нормандском формате (РФ, Франция, ФРГ, Украина). Но договоренностей о прекращении огня удалось добиться лишь в Минске, в ходе встреч контактной группы при посредничестве РФ и ОБСЕ. Однако и после соглашений о перемирии между сторонами конфликта продолжаются перестрелки.
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