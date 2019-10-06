Голикова заявила о необходимости глобальной модернизации ряда больниц

ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 6 окт — РИА Новости. В некоторых российских медучреждениях нет смысла проводить ремонт, поскольку они требуют "глобальной модернизации", заявила зампредседателя правительства Татьяна Голикова в интервью программе "Москва. Кремль. Путин".
В четверг, на совещании у Владимира Путина по вопросам модернизации первичного звена здравоохранения, министр здравоохранения Вероника Скворцова рассказала о предстоящей проверке износа зданий медучреждений, которая должна быть завершена до 30 ноября. Так, глава ведомства уточнила, что отдельно будет оцениваться развитость доступной среды для инвалидов и людей с ограниченными возможностями.
Кроме того, на совещании поднимался вопрос оклада медицинских работников.
"Задача номер один — разобраться системно с тем, что происходит в отрасли с заработными платами. <...> Одними рекомендациями мы не можем здесь обойтись. Нам реально нужно обязать всю отрасль работать по общим отраслевым требованиям", — сказала, в свою очередь, в интервью программе "Москва. Кремль. Путин" Скворцова.
Как ранее заявляла министр, переход России на новую систему оплаты труда медработников потребует не менее двух лет.