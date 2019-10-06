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РИА Новости

Голикова заявила о необходимости глобальной модернизации ряда больниц

16:46 06.10.2019 (обновлено: 17:12 06.10.2019)
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© РИА Новости / Владимир Федоренко / Перейти в фотобанкВице-премьер РФ Татьяна Голикова во время выступления в рамках "правительственного часа" на пленарном заседании Государственной думы РФ в Москве. 3 апреля 2019
Вице-премьер РФ Татьяна Голикова во время выступления в рамках правительственного часа на пленарном заседании Государственной думы РФ в Москве. 3 апреля 2019
© РИА Новости / Владимир Федоренко
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ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 6 окт — РИА Новости. В некоторых российских медучреждениях нет смысла проводить ремонт, поскольку они требуют "глобальной модернизации", заявила зампредседателя правительства Татьяна Голикова в интервью программе "Москва. Кремль. Путин".
В четверг, на совещании у Владимира Путина по вопросам модернизации первичного звена здравоохранения, министр здравоохранения Вероника Скворцова рассказала о предстоящей проверке износа зданий медучреждений, которая должна быть завершена до 30 ноября. Так, глава ведомства уточнила, что отдельно будет оцениваться развитость доступной среды для инвалидов и людей с ограниченными возможностями.
Кроме того, на совещании поднимался вопрос оклада медицинских работников.

"Задача номер один — разобраться системно с тем, что происходит в отрасли с заработными платами. <...> Одними рекомендациями мы не можем здесь обойтись. Нам реально нужно обязать всю отрасль работать по общим отраслевым требованиям", — сказала, в свою очередь, в интервью программе "Москва. Кремль. Путин" Скворцова.

Как ранее заявляла министр, переход России на новую систему оплаты труда медработников потребует не менее двух лет.
Владимир Путин проводит очередное совещание, посвящённое модернизации первичного звена здравоохранения
3 октября, 05:05РИА Новости
Путин потребовал не допускать фокусов с доплатами медикам
5830441191
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Татьяна ГоликоваВероника СкворцоваРоссияОбщество
Популярные комментарии
"Полная модернизация" от заместителя председателя уже звучит как приговор тому, что есть вообще. Помним "оптимизацию" того же автора.
6 октября, 16:51
elya.velichutina
2700110
С 2000 года закрыто больниц и поликлиник в два раза больше чем при Ельцине. Голикова права что нет смысла держать такое количество больниц потому что по её словам "население катастрофически вымирает".
6 октября, 17:28
Ант Антов
1750111
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