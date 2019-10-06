Голикова заявила о необходимости глобальной модернизации ряда больниц

"Задача номер один — разобраться системно с тем, что происходит в отрасли с заработными платами. <...> Одними рекомендациями мы не можем здесь обойтись. Нам реально нужно обязать всю отрасль работать по общим отраслевым требованиям", — сказала, в свою очередь, в интервью программе " Москва. Кремль. Путин " Скворцова.