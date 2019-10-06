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РИА Новости

В Киеве пообещали обеспечить безопасность после разведения сил в Золотом

16:27 06.10.2019
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© РИА Новости / Стрингер / Перейти в фотобанкВоеннослужащий ЛНР в районе пропускного пункта "Станица Луганская"
Военнослужащий ЛНР в районе пропускного пункта Станица Луганская
© РИА Новости / Стрингер
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Военнослужащий ЛНР в районе пропускного пункта "Станица Луганская". Архивное фото
КИЕВ, 6 окт – РИА Новости. Правоохранители продолжат нести службу в населенных пунктах Золотое-4 и Екатериновка, несмотря на разведение сил, заявил замглавы Нацполиции Украины Вадим Троян.
Ранее спецпредставитель ОБСЕ Мартин Сайдик по итогам встречи контактной группы в Минске сообщил, что 7 октября возобновится разведение сил и средств в Золотом и Петровском в Донбассе.
"Несмотря на анонсированное разведение военных сил на участке вблизи города Золотое, полицейские продолжат нести службу в поселке Золотое-4 и Екатериновка. Уже сегодня мы увеличиваем количество сотрудников полиции, которые в составе пеших и автопатрулей будут реагировать на вызовы и сообщения граждан и обеспечивать публичную безопасность в населенных пунктах на линии соприкосновения", - приводит слова Трояна пресс-служба Нацполиции.
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По словам замглавы ведомства, нацполиция имеет успешный опыт работы после разведения войск в Станице Луганской. "Там местные жители тоже имели опасения относительно своей судьбы после перемещения военных на новые рубежи. На передовой линии тогда оказались бойцы батальона полиции "Луганск1", нацгвардейцы и пограничники. И они в полном объеме выполняют возложенные на них задачи по обеспечению правопорядка и безопасности украинских граждан", - отметил замглавы Нацполиции.
В 2016 году контактная группа по урегулированию ситуации на Украине подписала рамочное решение о разведении сил и средств сторон конфликта в Донбассе. Отвод сил в районе населенных пунктов Золотое и Петровское состоялся в 2016 году, в Станице Луганской - в июне 2019 года. При этом в ДНР и ЛНР неоднократно заявляли, что украинские силовики продвинулись вглубь участков разведения в районе Петровского и Золотое, и настаивали на восстановлении паритета.
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Ситуация в ДНР и ЛНРВадим ТроянЛНРДНРОБСЕДонецкая Народная РеспубликаУкраинаВ мире
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