В Киеве пообещали обеспечить безопасность после разведения сил в Золотом

КИЕВ, 6 окт – РИА Новости. Правоохранители продолжат нести службу в населенных пунктах Золотое-4 и Екатериновка, несмотря на разведение сил, заявил замглавы Нацполиции Украины Вадим Троян.

Ранее спецпредставитель ОБСЕ Мартин Сайдик по итогам встречи контактной группы в Минске сообщил, что 7 октября возобновится разведение сил и средств в Золотом и Петровском в Донбассе.

"Несмотря на анонсированное разведение военных сил на участке вблизи города Золотое, полицейские продолжат нести службу в поселке Золотое-4 и Екатериновка. Уже сегодня мы увеличиваем количество сотрудников полиции, которые в составе пеших и автопатрулей будут реагировать на вызовы и сообщения граждан и обеспечивать публичную безопасность в населенных пунктах на линии соприкосновения", - приводит слова Трояна пресс-служба Нацполиции.

По словам замглавы ведомства, нацполиция имеет успешный опыт работы после разведения войск в Станице Луганской. "Там местные жители тоже имели опасения относительно своей судьбы после перемещения военных на новые рубежи. На передовой линии тогда оказались бойцы батальона полиции "Луганск1", нацгвардейцы и пограничники. И они в полном объеме выполняют возложенные на них задачи по обеспечению правопорядка и безопасности украинских граждан", - отметил замглавы Нацполиции.