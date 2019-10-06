Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-10-06T16:04Z
https://ria.ru/20191006/1559486694.html
https://cdn21.img.ria.ru/images/98956/73/989567320_0:289:2613:1759_1036x0_80_0_0_ec58400d611b17d89d59b5432afc54dd.jpg
РИА Новости

В МИД Ирана считают, что вмешательство в Сирию не принесет пользу Турции

16:04 06.10.2019
980
© РИА Новости / Виталий Белоусов / Перейти в фотобанкМинистр иностранных дел Ирана Мохаммад Джавад Зариф
Министр иностранных дел Ирана Мохаммад Джавад Зариф
© РИА Новости / Виталий Белоусов
Перейти в фотобанк
ТЕГЕРАН, 6 окт – РИА Новости. Глава МИД Ирана Мохаммад Джавад Зариф заявил, что действия Турции, направленные против суверенитета и безопасности Сирии, не принесут пользу Анкаре и не обеспечат ее безопасность.
Накануне президент Турции Тайип Эрдоган заявил, что в ближайшие дни может быть принято решение о турецкой операции на севере Сирии к востоку от Евфрата. Он добавил, что целью операции будет очистка приграничной с Турцией сирийской территории от сил самообороны сирийских курдов, создание там зоны безопасности и размещение находящихся в Турции сирийских беженцев.
"Мы заявили турецкой стороне, что безопасность Турции можно обеспечить единственно размещением военных сил в приграничных районах. Действия против суверенитета и безопасности Сирии не принесут Турции пользы", - цитирует министра агентство IRNA.
Ранее в Анкаре завершились турецко-американские переговоры по созданию зоны безопасности на севере Сирии к востоку от Евфрата. Как сообщило турецкое минобороны, Анкара и Вашингтон достигли договоренности о создании координационного центра по совместным операциям и планируемой зоне. При этом, как заявил Эрдоган, Анкара начнет операцию против курдских сил, контролирующих этот регион, если США будут затягивать формирование зоны безопасности.
Официальный Дамаск выступил категорически против турецко-американского соглашения, так как, по мнению сирийского правительства, оно представляет собой вопиющее нарушение суверенитета и территориальной целостности Сирии и грубое нарушение принципов международного права.
Военнослужащий турецкой армии на боевой позиции в Сирии
Вчера, 03:01Война в Сирии
СМИ: Турция стягивает войска к границе с Сирией
1900022
Обсудить 0
Война в СирииМохаммад Джавад ЗарифМИД ИранаТурцияСирияВ мире
Рекомендуем
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган
Эрдоган: поручение Трампа по выводу войск США из Сирии не выполнили
РИА
Новости
Турецкие военные в Африне, Сирия
В Турции призвали сотрудничать с Москвой и Дамаском в ходе операции в Сирии
Турецкая бронетехника в районе города Эт-Телль-эль-Абьяд, Сирия
SDF предостерегли Турции от операции в Сирии
Президент РФ Владимир Путин
Путин рассказал об отсутствии интереса к положению Зеленского
Лента
новостей
Военнослужащий турецкой армии на боевой позиции в Сирии
СМИ: Турция стягивает войска к границе с Сирией
Здание американского посольства в Анкаре
МИД Турции вызвал зампосла США из-за лайка посольства в Twitter
Дональд Трамп и президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган
Трамп и Эрдоган обсудили зону безопасности в Сирии
Пхеньян
КНДР дала США срок до 2020 года на выработку предложения по денуклеаризации
Здание Министерства иностранных дел Израиля в Иерусалиме
Израиль намерен заключить договор о ненападении с арабскими странами
Турецкая военная техника недалеко от границы с Сирией
США предостерегли Турцию от проведения нескоординированной операции в Сирии
Военные учения украинской армии в Донецкой области
Украинские военные извинились, что "не сдохли" в Донбассе
Дубай
В ОАЭ семь женщин избрались в парламент
Турецкая военная техника, используемая в операции в Африне
Эксперт оценил возможность новой турецкой операции в Сирии
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
05:45У берегов Японии столкнулись северокорейское и японское суда
05:32В Польше двух гастарбайтеров с Украины избили за речь на родном языке
04:53Боевики "Азова" заняли "последний блокпост" в Донбассе перед отводом ВСУ
04:50Борисова и Волочкова устроили перепалку в телеэфире
04:44В Забайкалье медведь растерзал 50-летнюю женщину
04:21Майли Сайрус начала новый роман после расставания с Лиамом Хемсвортом
04:08Правящая в Косово партия Хашима Тачи провалилась на выборах в "парламент"
04:07В Австралии расследуют новые случаи обнаружения игл во фруктах
03:53Спикер Рады обозначил "красные линии" в законе о статусе Донбасса
03:26ВЦИОМ: большинство россиян считают, что прививки защищают от инфекций
03:24Аргентина отложила вопрос покупки у России МиГ-29 из-за предстоящих выборов
03:22В России снова начнут делать кальвадос
03:18Антонов предложил советнику Белого дома по нацбезопасности встретиться
03:13Эксперты назвали сферы работы с наиболее высокими зарплатами
03:06ВЦИОМ: более 60% россиян когда-либо делали прививку от гриппа
03:05Спикер Рады рассказал о подготовке закона об особом статусе Донбасса
03:00Премьер Португалии рассказал о планах своей партии после победы на выборах
02:51Диетолог назвала самый полезный хлеб
02:50Антонов прокомментировал отставку ряда высокопоставленных сотрудников в США
02:16Дочь Дмитрия Хворостовского стала мамой во второй раз
Лента новостейМолния