В МИД Ирана считают, что вмешательство в Сирию не принесет пользу Турции

ТЕГЕРАН, 6 окт – РИА Новости. Глава МИД Ирана Мохаммад Джавад Зариф заявил, что действия Турции, направленные против суверенитета и безопасности Сирии, не принесут пользу Анкаре и не обеспечат ее безопасность.

Накануне президент Турции Тайип Эрдоган заявил, что в ближайшие дни может быть принято решение о турецкой операции на севере Сирии к востоку от Евфрата. Он добавил, что целью операции будет очистка приграничной с Турцией сирийской территории от сил самообороны сирийских курдов, создание там зоны безопасности и размещение находящихся в Турции сирийских беженцев.

"Мы заявили турецкой стороне, что безопасность Турции можно обеспечить единственно размещением военных сил в приграничных районах. Действия против суверенитета и безопасности Сирии не принесут Турции пользы", - цитирует министра агентство IRNA.

Ранее в Анкаре завершились турецко-американские переговоры по созданию зоны безопасности на севере Сирии к востоку от Евфрата. Как сообщило турецкое минобороны, Анкара и Вашингтон достигли договоренности о создании координационного центра по совместным операциям и планируемой зоне. При этом, как заявил Эрдоган, Анкара начнет операцию против курдских сил, контролирующих этот регион, если США будут затягивать формирование зоны безопасности.