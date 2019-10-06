В ОАЭ семь женщин избрались в парламент

ДОХА, 6 окт - РИА Новости. Семь женщин стали депутатами Федерального национального совета ОАЭ - парламента с преимущественно консультативными функциями, согласно предварительным итогам голосования, сообщила в воскресенье национальная избирательная комиссия.

Семь женщин были выбраны депутатами, что является серьезным прорывом по сравнению с выборами 2015 года, когда только одна женщина стала законодателем от эмирата Рас-эль-Хайма. Еще 13 женщин будут назначены в парламент правителями эмиратов в соответствии с указом президента страны о равном мужском и женском представительстве в законодательном собрании, где из 40 депутатов 20 назначаются главами эмиратов.

За двадцать депутатских мест велась острая борьба: на них претендовали 479 эмиратцев, 180 из них - женщины.

На выборах проголосовали более 117 тысяч имеющих право голоса эмиратцев, что почти на 80 тысяч больше показателя 2015 года. Однако это всего треть от общего числа имеющих право голоса в Эмиратах.

Выборы в парламент ОАЭ прошли в субботу в семи эмиратах, где открылись 39 избирательных участков. Эмиратские власти продлили на час время голосования, чтобы больше избирателей смогли отдать свои голоса.