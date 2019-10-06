Прокуратура проверит перевозчика после ДТП в Нижегородской области

© Фото : ГУ МЧС России по Нижегородской области ДТП в Гагинском районе в Нижегородской области

САРАТОВ, 6 окт - РИА Новости. Прокуратура Саратовской области проверит деятельность местного перевозчика, чей автобус при перевозке туристов в воскресенье попал в ДТП под Нижним Новгородом, сообщило надзорное ведомство региона.

Автобус, перевозивший туристов из Саратова в Большое Болдино, где находится музей-заповедник Пушкина, опрокинулся в Гагинском районе возле села Паново-Осаново в воскресенье около 09.40 мск. По предварительным данным, водитель автобуса не справился с управлением на повороте. В автобусе находилось 29 человек – 27 пассажиров и два водителя. Никто не погиб. Как отмечало МЧС, пострадали 20 человек, детей среди них нет.

"Прокуратура Саратовской области совместно с территориальным управлением государственного автодорожного надзора организовала проверку соблюдения законодательства о безопасности дорожного движения в отношении перевозчика, чей автобус сегодня попал в ДТП на территории Нижегородской области", - говорится в сообщении.

Уточняется, что в ходе проверки будет проверена вся документация организации, а также соответствие технического состояния автобусного парка нормативам. "По результатам проверки при наличии оснований будет решен вопрос принятии мер прокурорского реагирования", - отметили в прокуратуре.

Источник в силовых структурах уточнил РИА Новости, что перевозчиком является саратовский предприниматель Сергей Жидков.