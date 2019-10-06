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РИА Новости

Прокуратура проверит перевозчика после ДТП в Нижегородской области

15:42 06.10.2019
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© Фото : ГУ МЧС России по Нижегородской области ДТП в Гагинском районе в Нижегородской области
 ДТП в Гагинском районе в Нижегородской области
© Фото : ГУ МЧС России по Нижегородской области
САРАТОВ, 6 окт - РИА Новости. Прокуратура Саратовской области проверит деятельность местного  перевозчика, чей автобус при перевозке туристов в воскресенье попал в ДТП под Нижним Новгородом, сообщило надзорное ведомство региона.
Автобус, перевозивший туристов из Саратова в Большое Болдино, где находится музей-заповедник Пушкина, опрокинулся в Гагинском районе возле села Паново-Осаново в воскресенье около 09.40 мск. По предварительным данным, водитель автобуса не справился с управлением на повороте. В автобусе находилось 29 человек – 27 пассажиров и два водителя. Никто не погиб. Как отмечало МЧС, пострадали 20 человек, детей среди них нет.
"Прокуратура Саратовской области совместно с территориальным управлением государственного автодорожного надзора организовала проверку соблюдения законодательства о безопасности дорожного движения в отношении перевозчика, чей автобус сегодня попал в ДТП на территории Нижегородской области", - говорится в сообщении.
Уточняется, что в ходе проверки будет проверена вся документация организации, а также соответствие технического состояния автобусного парка нормативам. "По результатам проверки при наличии оснований будет решен вопрос принятии мер прокурорского реагирования", - отметили в прокуратуре.
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Источник в силовых структурах уточнил РИА Новости, что перевозчиком является саратовский предприниматель Сергей Жидков.
По данным Национального союза страховщиков ответственности, автобус Mercedes c госномером X700EP64 застрахован Сергеем Жидковым в СПАО "Ингосстрах" на период с 8 декабря 2018 года по 7 декабря 2019 года.  Попавший в аварию автобус имеет 51 посадочное место. Помимо этого автобуса одновременно Жидков страховал еще два автобуса Mercedes и один Setra.
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