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РИА Новости

Доклад датского премьера вызвал истерический хохот в парламенте

15:35 06.10.2019 (обновлено: 16:53 06.10.2019)
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МОСКВА, 6 окт — РИА Новости. Выступление премьер-министра Дании Метте Фредериксен на открытии заседания парламента вызвало приступ хохота в зале. Об этом сообщает Denmarks Radio.
Фредериксен зачитывала доклад о выкупе правительством цирковых животных. Недавно власти приобрели у владельцев четырех слонов, однако у одного из них был друг — верблюд по кличке Али. Чтобы не разлучать животных, чиновникам пришлось заплатить и за него.
Рассказывая историю, Фредериксен не смогла сдержать смех. За ней начал хохотать весь зал.
Премьер также поблагодарила крайне правых за то, что они поддержали решение о покупке животного, несмотря на то что его зовут Али.
Через несколько минут успокоившиеся парламентарии вернулись к обсуждению других тем.
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