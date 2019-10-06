Доклад датского премьера вызвал истерический хохот в парламенте

МОСКВА, 6 окт — РИА Новости. Выступление премьер-министра Дании Метте Фредериксен на открытии заседания парламента вызвало приступ хохота в зале. Об этом Выступление премьер-министра Дании Метте Фредериксен на открытии заседания парламента вызвало приступ хохота в зале. Об этом сообщает Denmarks Radio.

Фредериксен зачитывала доклад о выкупе правительством цирковых животных. Недавно власти приобрели у владельцев четырех слонов, однако у одного из них был друг — верблюд по кличке Али. Чтобы не разлучать животных, чиновникам пришлось заплатить и за него.

Рассказывая историю, Фредериксен не смогла сдержать смех. За ней начал хохотать весь зал.

Премьер также поблагодарила крайне правых за то, что они поддержали решение о покупке животного, несмотря на то что его зовут Али.