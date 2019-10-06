Губернатор Петербурга рассказал о планах развития метро на ближайшие 5 лет

С.-ПЕТЕРБУРГ, 6 окт - РИА Новости. Губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов рассказал о планах развития метро в городе на ближайшие 5 лет.

"На этой неделе мы завершили очередной этап в развитии транспортной инфраструктуры Санкт-Петербурга - закончили формирование Линии 5 на юге города. Переходим к следующему этапу. Обещал подробнее рассказать про ближайшие планы на 5 лет… Уже в работе две станции Красносельско-Калининской линии – "Путиловская" (где будет переход на станцию "Кировский завод") и "Юго-3ападная", - написал Беглов на своей странице в соцсети "ВКонтакте".

По его словам, также на Лахтинско-Правобережной планируется открыть две станции – "Горный институт" и "Кудрово". "В настоящее время по станции "Горный институт" ведутся строительно-монтажные работы, по станции метро "Кудрово" - предпроектные проработки, и там же разрабатывается проект планировки территории", - отметил Беглов.

Он также сообщает, что на Невско-Василеостровской линии после "Беговой" появятся две станции – "Туристская" и "Шуваловский проспект". Кроме того, будут построены вторые вестибюли станций "Василеостровская" и "Балтийская", а также станция "Театральная".

"Все местоположения новых станций были выбраны с учетом развития жилой застройки и потребностей жителей Красносельского, Приморского, Василеостровского районов, жителей Кудрово в части транспортного обеспечения", - заявил губернатор.