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РИА Новости

Число пострадавших в ДТП с автобусом в Самаре выросло до 14 человек

15:34 06.10.2019
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© Фото : МЧС РФДТП с участием автобуса районе пересечения улиц Стара-Загоры и Ташкентской в Самаре
ДТП с участием автобуса районе пересечения улиц Стара-Загоры и Ташкентской в Самаре
© Фото : МЧС РФ
САМАРА, 6 окт - РИА Новости. Число пострадавших в ДТП с автобусом в Самаре выросло с 13 до 14 человек, пять из них госпитализированы, сообщили РИА Новости в пресс-службе минздрава региона.
Ранее МЧС РФ информировало, что в воскресенье утром в Кировском районе Самары автобус маршрута №41 столкнулся с мачтой уличного освещения в Самаре. Всего в автобусе находились 30 человек. Минздрав региона сообщал, что в ДТП пострадали 13 человек.
"В происшествии пострадало 14 человек, пять из них госпитализированы. Остальным пациентам оказана амбулаторная помощь", - сказала собеседница агентства.
Она уточнила, что один из госпитализированных находится в тяжелом состоянии, состояние еще четверых оценивается как средней тяжести.
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По факту ДТП прокуратура и полиция региона проводят проверки. По информации перевозчика ООО "СамараАвтоГаз", водитель легкового автомобиля подрезал автобус. Со слов водителя автобуса, пытаясь избежать столкновения, он сманеврировал в сторону, кузов автобуса задел бордюрный камень, и произошло столкновение с опорой.
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