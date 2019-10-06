Число пострадавших в ДТП с автобусом в Самаре выросло до 14 человек

ДТП с участием автобуса районе пересечения улиц Стара-Загоры и Ташкентской в Самаре

© Фото : МЧС РФ ДТП с участием автобуса районе пересечения улиц Стара-Загоры и Ташкентской в Самаре

САМАРА, 6 окт - РИА Новости. Число пострадавших в ДТП с автобусом в Самаре выросло с 13 до 14 человек, пять из них госпитализированы, сообщили РИА Новости в пресс-службе минздрава региона.

Ранее МЧС РФ информировало, что в воскресенье утром в Кировском районе Самары автобус маршрута №41 столкнулся с мачтой уличного освещения в Самаре. Всего в автобусе находились 30 человек. Минздрав региона сообщал, что в ДТП пострадали 13 человек.

"В происшествии пострадало 14 человек, пять из них госпитализированы. Остальным пациентам оказана амбулаторная помощь", - сказала собеседница агентства.

Она уточнила, что один из госпитализированных находится в тяжелом состоянии, состояние еще четверых оценивается как средней тяжести.