Президент Афганистана уволил официального представителя МИД

По данным телеканала, Ахмади был уволен за свои недавние "легкомысленные заявления".

Как сообщил официальный представитель президента страны Седик Седикки в своем Twitter, должность исполняющего обязанности представителя МИД занял Мирвас Наб, который также в воскресенье был назначен президентом на должность заместителя главы МИД по вопросам экономического сотрудничества.