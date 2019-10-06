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РИА Новости

Президент Афганистана уволил официального представителя МИД

15:30 06.10.2019 (обновлено: 16:10 06.10.2019)
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© РИА Новости / Рамиль Ситдиков / Перейти в фотобанкПрезидент Афганистана Мохаммад Ашраф Гани
Президент Афганистана Мохаммад Ашраф Гани
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
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Президент Афганистана Мохаммад Ашраф Гани . Архивное фото
МОСКВА, 6 окт – РИА Новости. Президент Афганистана Ашраф Гани отправил в отставку официального представителя МИД Афганистана Сабгатулла Ахмади, сообщает местный телеканал 1TV News.
По данным телеканала, Ахмади был уволен за свои недавние "легкомысленные заявления".
Телеканал не поясняет, о каких конкретно словах Ахмади идет речь.
Как сообщил официальный представитель президента страны Седик Седикки в своем Twitter, должность исполняющего обязанности представителя МИД занял Мирвас Наб, который также в воскресенье был назначен президентом на должность заместителя главы МИД по вопросам экономического сотрудничества.
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