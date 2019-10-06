Президент Афганистана уволил официального представителя МИД

МОСКВА, 6 окт – РИА Новости. Президент Афганистана Ашраф Гани отправил в отставку официального представителя МИД Афганистана Сабгатулла Ахмади, сообщает местный телеканал 1TV News.
По данным телеканала, Ахмади был уволен за свои недавние "легкомысленные заявления".
Телеканал не поясняет, о каких конкретно словах Ахмади идет речь.
Как сообщил официальный представитель президента страны Седик Седикки в своем Twitter, должность исполняющего обязанности представителя МИД занял Мирвас Наб, который также в воскресенье был назначен президентом на должность заместителя главы МИД по вопросам экономического сотрудничества.