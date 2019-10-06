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РИА Новости

Участники вече против "формулы Штайнмайера" пришли к офису Зеленского

15:06 06.10.2019
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© REUTERS / Valentyn OgirenkoМитинг против "формулы Штайнмайера" в Киеве, Украина. 6 октября 2019
Митинг против формулы Штайнмайера в Киеве, Украина. 6 октября 2019
© REUTERS / Valentyn Ogirenko
КИЕВ, 6 окт – РИА Новости. Участники вече против "формулы Штайнмайера" по Донбассу пришли к офису президента Украины Владимира Зеленского в Киеве, передает корреспондент РИА Новости.
В воскресенье около 10 тысяч противников "формулы Штайнмайера" собрались на главной площади Киева Майдане Незалежности (площади Независимости). Организаторы отмечают, что это вече является "предупредительным".
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Участники акции после официального завершения вече зажгли файеры и колонной направились к офису Зеленского. Там они требуют, чтобы президент "не переступил красные линии" во время урегулирования конфликта на Донбассе.
Контактная группа по Украине во вторник согласовала "формулу Штайнмайера" (президент Германии, бывший председатель ОБСЕ, экс-глава МИД ФРГ Франк-Вальтер Штайнмайер), согласно которой закон об особом порядке местного самоуправления в отдельных районах Донецкой и Луганской областей вступает в силу на временной основе в день выборов и на постоянной основе - после опубликования отчета ОБСЕ об итогах выборов. После этого по Украине прокатились акции протеста против такого варианта урегулирования конфликта на востоке страны, было создано "Движение сопротивления капитуляции". Его представители призвали всех выйти на вече в Киеве и других городах в воскресенье. Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что уважает право граждан на протест, и призвал украинцев не поддаваться на провокации.
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Владимир ЗеленскийКиевВ мире
Популярные комментарии
Я смотрю, там рулят не власти, а националисты. Если они не собираются их даже пальцем трогать, значит всех всё устраивает, пусть и дальше живут под фашистским режимом.
6 октября, 16:23
Vladislav Кutuzov 1
2610201
Хватит говорить про Украину. Лучше готовьте свои поздравления, чтобы завтра поздравить великого руководителя России Владимира Путина с днем рождения. Здоровья и благополучия. С наступающим вас.
6 октября, 17:11
Russian robot
1150104
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