Участники вече против "формулы Штайнмайера" пришли к офису Зеленского

Участники акции после официального завершения вече зажгли файеры и колонной направились к офису Зеленского. Там они требуют, чтобы президент "не переступил красные линии" во время урегулирования конфликта на Донбассе.

Контактная группа по Украине во вторник согласовала "формулу Штайнмайера" (президент Германии, бывший председатель ОБСЕ, экс-глава МИД ФРГ Франк-Вальтер Штайнмайер), согласно которой закон об особом порядке местного самоуправления в отдельных районах Донецкой и Луганской областей вступает в силу на временной основе в день выборов и на постоянной основе - после опубликования отчета ОБСЕ об итогах выборов. После этого по Украине прокатились акции протеста против такого варианта урегулирования конфликта на востоке страны, было создано "Движение сопротивления капитуляции". Его представители призвали всех выйти на вече в Киеве и других городах в воскресенье. Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что уважает право граждан на протест, и призвал украинцев не поддаваться на провокации.