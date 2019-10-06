Экипаж МКС вышел в открытый космос

Первый из 10 предстоящих выходов в открытый космос был совершен экипажем МКС в воскресенье в 14.39 мск. Его провели астронавты НАСА Кристина Кук и Эндрю Морган.

Ранее НАСА сообщило, что до конца года планирует провести 10 выходов в открытый космос. Первая пятерка из них будет посвящена замене батарей на солнечных антеннах станции. Согласно опубликованному в пятницу графику, первый из них состоится 6 октября, затем астронавты будут выходить на внешнюю поверхность станции 11, 16, 21, 25 и 31 октября.