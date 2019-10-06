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РИА Новости

Экипаж МКС вышел в открытый космос

15:04 06.10.2019
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© Фото : NASA / РоскосмосВыход в открытый космос
Выход в открытый космос
© Фото : NASA / Роскосмос
Выход в открытый космос. Архивное фото
МОСКВА, 6 окт – РИА Новости. Астронавты НАСА совершили выход в открытый космос с МКС, трансляцию ведет НАСА.
Первый из 10 предстоящих выходов в открытый космос был совершен экипажем МКС в воскресенье в 14.39 мск. Его провели астронавты НАСА Кристина Кук и Эндрю Морган.
Ранее НАСА сообщило, что до конца года планирует провести 10 выходов в открытый космос. Первая пятерка из них будет посвящена замене батарей на солнечных антеннах станции. Согласно опубликованному в пятницу графику, первый из них состоится 6 октября, затем астронавты будут выходить на внешнюю поверхность станции 11, 16, 21, 25 и 31 октября.
Согласно планам НАСА вторая серия из пяти выходов в открытый космос начнется в ноябре и будет посвящена ремонту и модернизации находящегося на внешней поверхности МКС альфа-магнитного спектрометра.
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