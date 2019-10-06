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РИА Новости

Путин назвал цель обвинений о вмешательстве России в американские выборы

14:58 06.10.2019 (обновлено: 16:43 06.10.2019)
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© РИА Новости / Михаил Климентьев / Перейти в фотобанкПрезидент РФ Владимир Путин проводит первое расширенное заседание наблюдательного совета платформы "Россия - страна возможностей" на базе образовательного центра "Сириус" в Сочи
Президент РФ Владимир Путин проводит первое расширенное заседание наблюдательного совета платформы Россия - страна возможностей на базе образовательного центра Сириус в Сочи
© РИА Новости / Михаил Климентьев
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ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 6 окт — РИА Новости. Голословные обвинения во вмешательстве России в выборы в США были предлогом для давления на Дональда Трампа, заявил Владимир Путин.

"Что касается выборов, самое главное, что может быть интересным: на основе предположения нашего сговора с Трампом были введены санкции. Потом (уже бывший спецпрокурор США. — Прим. ред.) Мюллер сказал, что сговора не было, но санкции остались. Значит, это был только предлог для того, чтобы сдерживать нас. И с другой стороны — чтобы оказать давление на Трампа", — отметил он.

По словам Путина, инициаторы санкций не смотрят даже на один шаг вперед.
Такое заявление президент сделал во время общения с корреспондентом NBC News Киром Симмонсом в рамках "Российской энергетической недели". Отрывок этого разговора, который состоялся за кулисами саммита, показали в эфире программы "Москва. Кремль. Путин".
Вместе с тем представитель иностранного СМИ остался при своем мнении, отметив, что, если доказательств не найдено, это не значит, что вмешательства не было.
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Путин пошутил о вмешательстве России в выборы президента США
"Только что разговаривал с президентом, и он повторил свои слова о том, что Мюллер не нашел никакого сговора. Действительно, Мюллер сказал, что нашел доказательства попытки России вмешаться в выборы многочисленными способами. Но доказательств сговора между Трампом и российским правительством найдено не было. Не совсем верно было бы сказать, что Роберт Мюллер не нашел доказательств сговора и поэтому вмешательств не было", — сказал Симмонс.
В апреле, спустя почти два года работы, опубликован доклад уже бывшего спецпрокурора США Роберта Мюллера о "российском вмешательстве" в выборы в Штатах в 2016 году, "сговоре" команды Трампа с российским властями, а также о том, препятствовал ли президент США правосудию. По первому пункту Мюллер пришел к положительному заключению, по второму — к отрицательному, а по третьему не смог сделать однозначного вывода. Доклад был опубликован со значительными сокращениями. Москва категорически отрицает обвинения во вмешательстве в выборы.
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Президентские выборы в СШАВладимир ПутинРоссияСШАВ мире
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