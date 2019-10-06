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РИА Новости

Массовое ДТП с грузовиками на трассе Москва — Петербург попало на видео

14:57 06.10.2019 (обновлено: 17:45 06.10.2019)
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МОСКВА, 6 окт — РИА Новости. В Сети появилось видео аварии на скоростной трассе М-11 Москва — Санкт-Петербург.
ДТП произошло 2 октября на участке дороги в Вышневолоцком районе Тверской области. Участниками аварии стали три грузовых автомобиля.
Водитель КамАЗа остановился на обочине из-за проблем с колесом. Ему на помощь пришел водитель на таком же грузовике. В этот момент в один из КамАЗов сзади влетела фура MAN.
Ее водитель стал единственным пострадавшим в аварии. Мужчину доставили в больницу в тяжелом состоянии.
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Тверская областьВышневолоцкий районОбщество - ВидеоПроисшествия
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