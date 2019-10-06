Джулия Робертс повторила легендарный образ из фильма "Красотка"

Голливудская актриса надела черно-белый комбинезон в горошек с плиссированными вставками и белым ремнем. Наряд напоминал ее образ в эпизоде фильма "Красотка", когда Вивиан (Робертс) посетила турнир по конному поло вместе с бизнесменом Эдвардом (Ричард Гир). Не хватило только элегантной шляпки.