Джулия Робертс повторила легендарный образ из фильма "Красотка"

МОСКВА, 6 окт – РИА Новости. Джулия Роберт повторила знаменитый образ из фильма "Красотка" на вечеринке Veuve Clicquot Polo Classic, которая прошла в субботу в Лос-Анджелесе, сообщает Daily Mail.
Голливудская актриса надела черно-белый комбинезон в горошек с плиссированными вставками и белым ремнем. Наряд напоминал ее образ в эпизоде фильма "Красотка", когда Вивиан (Робертс) посетила турнир по конному поло вместе с бизнесменом Эдвардом (Ричард Гир). Не хватило только элегантной шляпки.
Картина вышла на экраны в 1990 году и сразу сделала из малоизвестной актрисы звезду.
За эту роль Джулию Робертс также номинировали на "Оскар".