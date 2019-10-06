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РИА Новости
Культура

Джулия Робертс повторила легендарный образ из фильма "Красотка"

23:56 06.10.2019
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© Touchstone Pictures (1990)Кадр из фильма "Красотка"
Кадр из фильма Красотка
© Touchstone Pictures (1990)
МОСКВА, 6 окт – РИА Новости. Джулия Роберт повторила знаменитый образ из фильма "Красотка" на вечеринке Veuve Clicquot Polo Classic, которая прошла в субботу в Лос-Анджелесе, сообщает Daily Mail.
Голливудская актриса надела черно-белый комбинезон в горошек с плиссированными вставками и белым ремнем. Наряд напоминал ее образ в эпизоде фильма "Красотка", когда Вивиан (Робертс) посетила турнир по конному поло вместе с бизнесменом Эдвардом (Ричард Гир). Не хватило только элегантной шляпки.
Картина вышла на экраны в 1990 году и сразу сделала из малоизвестной актрисы звезду.
За эту роль Джулию Робертс также номинировали на "Оскар".
Кадр из фильма Красотка
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КультураСтиль жизниНовости культурыРичард ГирЛос-АнджелесДжулия Робертс
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