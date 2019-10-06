Умерла актриса из сериала "Возвращение Мухтара" Марина Куклина

"Мариночка, которая оказалась в этом мире для того, чтобы дарить нам радость и свет, а еще научить нас любить, прощать, бороться, терпеть, жить! Это глаза Маринины, открытые всему миру, эта незабываемая улыбка и веселый смех... Свет, это то, что излучала она... Светлая память тебе, светлая девочка Марина Куклина", — написала Зюбина.