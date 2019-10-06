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РИА Новости
Культура

Умерла актриса из сериала "Возвращение Мухтара" Марина Куклина

14:49 06.10.2019 (обновлено: 17:04 06.10.2019)
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© Фото : аккаунт Marina Kuklina в InstagramАктриса театра и кино Марина Куклина
Актриса театра и кино Марина Куклина
© Фото : аккаунт Marina Kuklina в Instagram
МОСКВА, 6 окт — РИА Новости. Украинская актриса театра и кино Марина Куклина умерла в возрасте 33 лет. Об этом на своей странице в фейсбуке сообщила артистка Римма Зюбина.

"Мариночка, которая оказалась в этом мире для того, чтобы дарить нам радость и свет, а еще научить нас любить, прощать, бороться, терпеть, жить! Это глаза Маринины, открытые всему миру, эта незабываемая улыбка и веселый смех... Свет, это то, что излучала она... Светлая память тебе, светлая девочка Марина Куклина", — написала Зюбина.

Причины смерти актрисы не уточняются.
На счету Марины Куклиной было 49 ролей в театре, кино и сериалах. Среди них роли в сериалах "Анна Герман", "Возвращение Мухтара", "Кривое зеркало души".
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