Умерла актриса из сериала "Возвращение Мухтара" Марина Куклина

МОСКВА, 6 окт — РИА Новости. Украинская актриса театра и кино Марина Куклина умерла в возрасте 33 лет. Об этом на своей странице в фейсбуке сообщила артистка Римма Зюбина.
"Мариночка, которая оказалась в этом мире для того, чтобы дарить нам радость и свет, а еще научить нас любить, прощать, бороться, терпеть, жить! Это глаза Маринины, открытые всему миру, эта незабываемая улыбка и веселый смех... Свет, это то, что излучала она... Светлая память тебе, светлая девочка Марина Куклина", — написала Зюбина.
Причины смерти актрисы не уточняются.
На счету Марины Куклиной было 49 ролей в театре, кино и сериалах. Среди них роли в сериалах "Анна Герман", "Возвращение Мухтара", "Кривое зеркало души".