В центре Читы обнаружили расчлененное тело 19-летней девушки

Отмечается, что жители одного из многоквартирных домов обнаружили части тела женщины на козырьке подъезда дома.

По факту произошедшего возбуждено уголовное дело по признакам убийства (ч. 1 ст. 105 УК). Полицейские задержали мужчину 1981 года рождения, который арендовал квартиру в этом же доме.