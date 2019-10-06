В центре Читы обнаружили расчлененное тело 19-летней девушки

МОСКВА, 6 окт — РИА Новости. Расчлененное тело 19-летней девушки найдено в центре Читы, сообщается на сайте СУ СК по Забайкальскому краю.
Отмечается, что жители одного из многоквартирных домов обнаружили части тела женщины на козырьке подъезда дома.
По факту произошедшего возбуждено уголовное дело по признакам убийства (ч. 1 ст. 105 УК). Полицейские задержали мужчину 1981 года рождения, который арендовал квартиру в этом же доме.
По данным портала Чита.ру, инцидент произошел в одной из квартир 15-этажного дома. Ночью злоумышленник расчленил тело и выбросил его из окна 12-го этажа.