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РИА Новости

В центре Читы обнаружили расчлененное тело 19-летней девушки

14:42 06.10.2019 (обновлено: 03:22 07.10.2019)
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© РИА Новости / Наталья Селиверстова / Перейти в фотобанкАвтомобиль полиции
Автомобиль полиции
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 6 окт — РИА Новости. Расчлененное тело 19-летней девушки найдено в центре Читы, сообщается на сайте СУ СК по Забайкальскому краю.
Отмечается, что жители одного из многоквартирных домов обнаружили части тела женщины на козырьке подъезда дома.
По факту произошедшего возбуждено уголовное дело по признакам убийства (ч. 1 ст. 105 УК). Полицейские задержали мужчину 1981 года рождения, который арендовал квартиру в этом же доме.
По данным портала Чита.ру, инцидент произошел в одной из квартир 15-этажного дома. Ночью злоумышленник расчленил тело и выбросил его из окна 12-го этажа.
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Популярные комментарии
"Вы что, хотите как в 90-х?" - говорили они ... По-моему, такого даже в 90-х не было. Ну, по крайней мере, расчленёнку в публичном достоянии я точно что-то не припомню.
6 октября, 15:14
Rigel Betelguese
65216078
Других новостей нет? Только убийства и всякий негатив?
6 октября, 15:37
Т Татьяна Д
72422015
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