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РИА Новости

Прокуратура начала проверку после ДТП с 13 пострадавшими в Самаре

14:40 06.10.2019
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© Фото : МЧС РФДТП с участием автобуса районе пересечения улиц Стара-Загоры и Ташкентской в Самаре
ДТП с участием автобуса районе пересечения улиц Стара-Загоры и Ташкентской в Самаре
© Фото : МЧС РФ
ДТП с участием автобуса районе пересечения улиц Стара-Загоры и Ташкентской в Самаре
САМАРА, 6 окт - РИА Новости. Прокуратура Самарской области начала проверку после ДТП с автобусом в Самаре, в котором пострадали 13 человек, сообщили РИА Новости в пресс-службе прокуратуры региона.
Ранее МЧС РФ сообщало, что в воскресенье утром в Кировском районе Самары автобус, следующий по маршруту №41, столкнулся с мачтой уличного освещения в Самаре. Всего в автобусе находились 30 человек. По данным минздрава региона, в результате ДТП пострадали 13 человек, все они госпитализированы. Детей среди пострадавших нет.
"Прокуратура Самарской области организовала проверку исполнения законодательства о безопасности дорожного движения в связи с произошедшим сегодня дорожно-транспортным происшествием с участием пассажирского автобуса", - говорится в сообщении.
Проверку также проводит ГУМВД по Самарской области. Как уточнили РИА Новости в пресс-службе ведомства, в ходе проверки будет установлена причина ДТП. По информации перевозчика ООО "СамараАвтоГаз", водитель легкового автомобиля с агрессивной формой вождения подрезал автобус. Со слов водителя автобуса, пытаясь избежать столкновения, он сманеврировал в сторону, кузов автобуса задел бордюрный камень и произошло столкновение с опорой.
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