Прокуратура начала проверку после ДТП с 13 пострадавшими в Самаре

САМАРА, 6 окт - РИА Новости. Прокуратура Самарской области начала проверку после ДТП с автобусом в Самаре, в котором пострадали 13 человек, сообщили РИА Новости в пресс-службе прокуратуры региона.

Ранее МЧС РФ сообщало, что в воскресенье утром в Кировском районе Самары автобус, следующий по маршруту №41, столкнулся с мачтой уличного освещения в Самаре. Всего в автобусе находились 30 человек. По данным минздрава региона, в результате ДТП пострадали 13 человек, все они госпитализированы. Детей среди пострадавших нет.

"Прокуратура Самарской области организовала проверку исполнения законодательства о безопасности дорожного движения в связи с произошедшим сегодня дорожно-транспортным происшествием с участием пассажирского автобуса", - говорится в сообщении.