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РИА Новости

Источник: глава провинции Багдад в Ираке подал в отставку на фоне протестов

14:39 06.10.2019 (обновлено: 14:54 06.10.2019)
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© REUTERS / Wissm al-OkiliАкция протеста в Багдаде, Ирак. 2 октября 2019 года
Акция протеста в Багдаде, Ирак. 2 октября 2019 года
© REUTERS / Wissm al-Okili
БАГДАД, 6 окт - РИА Новости. Губернатор иракской провинции Багдад Фаллах аль-Джазаири подал в отставку на фоне протестов в стране, Совет провинции ее принял, сообщил РИА Новости источник в Совете.
"Губернатор Багдада подал в воскресенье в отставку со своего поста, члены Совета провинции проголосовали за ее принятие. Прием заявок кандидатов на пост (губернатора - ред.) открыт на пять дней", - заявил источник.
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5 октября, 19:47Радио Sputnik
Протесты в Ираке: участники акций подожгли офисы нескольких партий
В Ираке с 1 октября проходят народные антиправительственные протесты, которые начались с призывов выйти на улицу, распространявшихся в соцсетях, с требованиями усиления борьбы с коррупцией, снижения безработицы, улучшения работы коммунальных служб. Эти протесты стали первыми после назначения год назад правительства Аделя Абдель Махди. В ходе акций происходят беспорядки и столкновения демонстрантов с силовиками, которые применяют оружие. На настоящий момент медики сообщают о 113 погибших и более 4 тысячах пострадавших, из них 200 находятся в тяжелом состоянии. Ни одна партия или политический лидер не заявляли о том, что стоят за этими протестами. ООН потребовала прекратить насилие в отношении гражданских лиц в Ираке и провести открытое расследование гибели мирных протестующих.
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