На акцию против "формулы Штайнмайера" в Киеве вышли десять тысяч человек

КИЕВ, 6 окт – РИА Новости. Около 10 тысяч человек в центре Киева на Майдане Незалежности протестовали против "формулы Штайнмайера" по Донбассу, правоохранители не зафиксировали нарушений, сообщает пресс-служба столичной полиции.

"В настоящее время там находится около 10 000 человек. Нарушений не зафиксировано", - говорится в сообщении пресс-службы на странице в Facebook

На месте дежурят около 300 работников полиции, военные Нацгвардии и работает полиция диалога.

Как передает корреспондент, официальная часть акции уже завершилась. Вече митингующих прошло под лозунгом "Остановим капитуляцию".

Ранее Контактная группа по Украине во вторник согласовала "формулу Штайнмайера" (президент Германии, бывший председатель ОБСЕ, экс-глава МИД ФРГ Франк-Вальтер Штайнмайер), согласно которой закон об особом порядке местного самоуправления в отдельных районах Донецкой и Луганской областей вступает в силу на временной основе в день выборов и на постоянной основе - после опубликования отчета ОБСЕ об итогах выборов. После этого Украиной прокатились акции протеста против такого варианта урегулирования конфликта на востоке страны, было создано "Движение сопротивления капитуляции". Его представители призвали всех выходить на вече в Киеве и других городах в воскресенье. Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что уважает право граждан на протест, и призвал украинцев не поддаваться на провокации.

Организаторы отметили, что это вече является предупредительным. Они требуют, чтобы президент Украины "не переступил красные линии" во время урегулирования конфликта на Донбассе. Митингующие выступают против полной амнистии участвующих в конфликте на востоке страны, а также "не сдавать украинские территории".

"Мы хотим знать, что будет происходить, что подпишет президент на встрече в "нормандском формате", - сказал бывший депутат Верховной рады Украины Борислав Береза во время выступления на вече.

На вече не использовалась партийная символика, несмотря на то, что со сцены выступали политики, в том числе от националистических партий. Люди скандировали "прочь Зелю" и держали плакаты "Киев против капитуляции", "не сдадим национальные интересы", "Слуга, выходи! Народ пришёл".

"Приглашаем 14 октября на Покрова прийти ещё большим количеством и пройтись к офису президента", - заявил со сцены лидер националистической партии "Свобода" Олег Тягнибок.