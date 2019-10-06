В Австрии мужчина из ревности убил бывшую девушку и всю ее семью

ВЕНА, 6 окт — РИА Новости. Пять человек стали жертвами стрелка в городе-курорте Китцбюэль в Тироле, включая его бывшую девушку, на преступление молодого человека подтолкнула ревность, сообщает в воскресенье газета Kurier.
Инцидент произошел в воскресенье между 4:00 и 5:00 (5:00 и 6:00 мск). По данным издания, 25-летний мужчина приехал домой к бывшей девушке. Дверь открыл ее отец, который стал первой жертвой ревнивца. Кроме того, в доме находились бывшая возлюбленная мужчины, ее мать и брат, а также новый молодой человек.
После случившегося стрелок явился в полицию и признался в содеянном. Мэр города Клаус Винклер заявил, что "столь непостижимой трагедии в Китцбюэле никогда не было".