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РИА Новости

В Австрии мужчина из ревности убил бывшую девушку и всю ее семью

13:57 06.10.2019 (обновлено: 19:47 06.10.2019)
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© РИА Новости / Екатерина Прокофьева / Перейти в фотобанкАвтомобиль полиции в Австрии
Автомобиль полиции в Австрии
© РИА Новости / Екатерина Прокофьева
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Автомобиль полиции в Австрии. Архивное фото
ВЕНА, 6 окт — РИА Новости. Пять человек стали жертвами стрелка в городе-курорте Китцбюэль в Тироле, включая его бывшую девушку, на преступление молодого человека подтолкнула ревность, сообщает в воскресенье газета Kurier.
Инцидент произошел в воскресенье между 4:00 и 5:00 (5:00 и 6:00 мск). По данным издания, 25-летний мужчина приехал домой к бывшей девушке. Дверь открыл ее отец, который стал первой жертвой ревнивца. Кроме того, в доме находились бывшая возлюбленная мужчины, ее мать и брат, а также новый молодой человек.
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18 сентября, 17:22РИА Новости
В Москве мужчина из ревности зарезал знакомого своей сожительницы
После случившегося стрелок явился в полицию и признался в содеянном. Мэр города Клаус Винклер заявил, что "столь непостижимой трагедии в Китцбюэле никогда не было".
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АвстрияВ мире
Популярные комментарии
По этому я и остерегаюсь женщин имевших недавно любовные отношения, особенно длительные я не потенциальная жертва убийцы ревнивца и я не запасное колесо и не носовой платок.....)
6 октября, 15:15
Рустем Дашкин
420113
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