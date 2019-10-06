Спасенный при ЧП в Магнитогорске ребенок сделал первые шаги

МОСКВА, 6 окт — РИА Новости. Спасенный из-под завалов обрушившегося дома в Магнитогорске Ваня Фокин начал ходить. Видео на своей странице во " Спасенный из-под завалов обрушившегося дома в Магнитогорске Ваня Фокин начал ходить. Видео на своей странице во " ВКонтакте " опубликовала мама мальчика.

По словам Ольги Фокиной, после травмы у ребенка были проблемы со стопой. Он не мог ровно ходить и держать равновесие.

"В целом он себя сейчас нормально чувствует, но нерв пока полностью не восстановился. В декабре нам предстоит еще один курс реабилитации", — рассказала порталу 74.ru мама Вани.

В конце декабря 2018 года в Магнитогорске в результате взрыва бытового газа произошло обрушение одного из подъездов десятиэтажного жилого дома. Из-под завалов были извлечены тела 39 человек.