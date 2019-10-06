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РИА Новости

Спасенный при ЧП в Магнитогорске ребенок сделал первые шаги

13:36 06.10.2019 (обновлено: 14:39 06.10.2019)
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МОСКВА, 6 окт — РИА Новости. Спасенный из-под завалов обрушившегося дома в Магнитогорске Ваня Фокин начал ходить. Видео на своей странице во "ВКонтакте" опубликовала мама мальчика.
По словам Ольги Фокиной, после травмы у ребенка были проблемы со стопой. Он не мог ровно ходить и держать равновесие.

"В целом он себя сейчас нормально чувствует, но нерв пока полностью не восстановился. В декабре нам предстоит еще один курс реабилитации", — рассказала порталу 74.ru мама Вани.

В конце декабря 2018 года в Магнитогорске в результате взрыва бытового газа произошло обрушение одного из подъездов десятиэтажного жилого дома. Из-под завалов были извлечены тела 39 человек.
Под завалами дома нашли живым десятимесячного ребенка — его спасло то, что он был в кроватке и тепло укутан.
Начальник управления центра по проведению спасательных операций особого риска Лидер подполковник Петр Гриценко, участвовавший в спасении ребенка из-под завалов жилого дома в Магнитогорске
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Взрыв газа в жилом доме в МагнитогорскеМагнитогорскОбщество
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