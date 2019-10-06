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РИА Новости
Культура

СМИ: Виктория Бекхэм забросила YouTube-канал, так как он не приносил дохода

22:26 06.10.2019
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© YouTube канал Виктории БекхэмСтоп-кадр видео с участием Виктории Бекхэм
Стоп-кадр видео с участием Виктории Бекхэм
© YouTube канал Виктории Бекхэм
МОСКВА, 6 окт – РИА Новости. Виктория Бекхэм решила больше не заниматься YouTube-каналом, где рассказывала о своей жизни и делилась лайфхаками, так как он не приносил ей дохода и отнимал много времени. Однако ее представитель отрицает это, сообщает The Sun.
Несмотря на то, что на канале дизайнера более 100 тысяч подписчиков, она решила сосредоточиться на других делах.
Однако представитель Виктории заявил, что она покинула своих подписчиков временно.

"Все это неправильно. YouTube-канал не закрылся, а его производство не создало финансовых потерь. Сейчас Виктория не публикует новый контент из-за того, что работает над нашей новой платформой World of VB и собственной линией косметики", — прокомментировал он.

Бекхэм запустила свой канал в конце ноября 2018 года.
Последнее видео на нем было опубликовано 18 сентября и собрало 97 тысяч просмотров.
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