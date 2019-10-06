МИД выразил протест США в связи с допросом депутата Юмашевой в Нью-Йорке

МОСКВА, 6 окт — РИА Новости. Российский МИД назвал допрос депутата Госдумы Инги Юмашевой американскими спецслужбами в аэропорту Нью-Йорка "очередной враждебной акцией против России".

Как следует из заявления департамента информации и печати ведомства, действия США нацелены "на дальнейшее ухудшение атмосферы российско-американских отношений".

"Заявляем решительный протест в связи с действиями властей США в отношении депутата Государственной думы Федерального Собрания Российской Федерации Инги Юмашевой, которая накануне была задержана в нью-йоркском аэропорту агентами ФБР и подвергнута допросу. <...> Возникает вопрос: либо американские власти, вопреки своим заявлениям, не испытывают стремления к нормализации диалога, либо не способны контролировать действия собственных спецслужб", — отметили в ведомстве.

В МИД также напомнили, что Юмашева в качестве координатора парламентской группы Госдумы по связям с американским конгрессом прибыла в США для участия в форуме "Диалог Форт-Росс", цель которого — укрепить взаимопонимание и сотрудничество между Москвой и Вашингтоном.

"К сожалению, конструктивный настрой организаторов конференции столкнулся с жестким сопротивлением определенных политических сил в Вашингтоне. Свидетельство тому — срыв участия в форуме представителей МИД России из-за невыдачи виз, а теперь и наглая провокация в отношении российского парламентария", — подчеркивается в заявлении.

Кроме того, ведомство призвало Вашингтон задуматься, к чему может привести "систематическое нагнетание напряженности в отношениях с Россией", притом что "интерес широкой американской общественности к форуму "Диалог Форт-Росс" убедительно свидетельствует, что простые американцы выступают не за конфронтацию, а за взаимодействие России и США".

Накануне российский посол в США Анатолий Антонов сообщил, что по прилете в Нью-Йорк Юмашеву провели в отдельную комнату в аэропорту и забрали документы. Затем представившийся сотрудником ФБР человек в течение часа задавал ей "неясные и неприемлемые вопросы", а после предложил продолжить общение в кафе в неформальной обстановке.

Посольство России направило ноту протеста в Госдепартамент с требованием объяснить ситуацию.

Сама Юмашева отказалась комментировать инцидент, подчеркнув, что этим теперь занимаются российские дипломаты.

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Ситуация с визами

В четверг официальный представитель МИД Мария Захарова сообщила, что российские дипломаты вновь не смогли получить американские визы: на этот раз сорвалась поездка представителей Министерства иностранных дел на российско-американский форум "Диалог Форт-Росс".

При этом в сентябре некоторым членам российской делегации не дали американские визы для участия в 74-й сессии Генассамблеи ООН. В Вашингтоне это объяснили "техническими причинами".

Министр иностранных дел Сергей Лавров, в свою очередь, назвал отказ в выдаче виз позором. Он напомнил, что в 2018 году Москва пошла навстречу Вашингтону и по просьбе американских коллег включила в состав приезжающей в Россию делегации сенатора Рона Джонсона, находящегося в санкционном списке.

Американские политики пообещали ответить зеркально, однако, как отметил Лавров, в этом году в Вашингтоне заявили, что выдать визу кому бы то ни было из санкционного списка "категорически невозможно".