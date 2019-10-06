МИД выразил протест США в связи с допросом депутата Юмашевой в Нью-Йорке

"Заявляем решительный протест в связи с действиями властей США в отношении депутата Государственной думы Федерального Собрания Российской Федерации Инги Юмашевой, которая накануне была задержана в нью-йоркском аэропорту агентами ФБР и подвергнута допросу. <...> Возникает вопрос: либо американские власти, вопреки своим заявлениям, не испытывают стремления к нормализации диалога, либо не способны контролировать действия собственных спецслужб", — отметили в ведомстве.
"К сожалению, конструктивный настрой организаторов конференции столкнулся с жестким сопротивлением определенных политических сил в Вашингтоне. Свидетельство тому — срыв участия в форуме представителей МИД России из-за невыдачи виз, а теперь и наглая провокация в отношении российского парламентария", — подчеркивается в заявлении.