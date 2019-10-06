В Косово задержаны два члена участковой избирательной комиссии

БЕЛГРАД, 6 окт - РИА Новости. На севере Косово полиция задержала председателя и наблюдателя участковой избирательной комиссии в Косовска-Митровице, сообщило Радио и телевидение Косово.

Внеочередные выборы в парламент самопровозглашенной республики начались в 7.00 (8.00 мск) и завершатся в 19.00 (20.00 мск). Голосование проходит на 2 тысячах 547 избирательных участках.

ЦИК зарегистрировала 1 миллион 938 тысяч избирателей. При этом с 19 сентября по 5 октября было разрешено голосование по почте, таким правом могли воспользоваться 35 тысяч косоваров за рубежом. На 120 мест в косовском "заксобрании" претендуют четыре коалиции, 20 политических партий и один независимый кандидат от бошняцкого (славянско-мусульманского) меньшинства.

"Председатель участковой избирательной комиссии в школе "Святой Савва" в северной Косовска-Митровице и наблюдатель задержаны за то, что разрешили проголосовать женщине на основании свидетельства о рождении", - цитирует телеканал главу избиркома в Приштине Вальдету Дака.

Члены участковой комиссии задержаны на 24 часа.

Центральная избирательная комиссия самопровозглашенной республики ранее разрешила голосование только на основании косовских документов, которые по принципиальным причинам не получают местные сербы.

В списках избирателей свыше 100 тысяч косовских сербов. Для них по квоте выделено 10 мест в парламенте самопровозглашенной республики. Крупнейшее движение косовских сербов -"Сербский список" - открыто поддерживается официальным Белградом.