В ДНР обвинили силовиков в обстреле детского сада в Донецке

Солдаты ВСУ на линии разграничения в Донбассе. Архивное фото

Солдаты ВСУ на линии разграничения в Донбассе

© AP Photo / Anatolii Stepanov Солдаты ВСУ на линии разграничения в Донбассе

ДОНЕЦК, 6 окт — РИА Новости. Украинские силовики обстреляли поселок Старомихайловка на западе Донецка, заявили представители самопровозглашенной Донецкой народной республики в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).

Огонь по поселку вели из вооружения БМП, гранатометов и стрелкового оружия. В результате атаки повреждены пять домов и само здание детсада.

Ранее представитель Народной милиции республики Дмитрий Астрахань сообщил журналистам, что в субботу ополченцы уничтожили беспилотник украинских силовиков, корректировавший огонь по селу Коминтерново на юге ДНР.