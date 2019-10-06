В ДНР обвинили силовиков в обстреле детского сада в Донецке

ДОНЕЦК, 6 окт — РИА Новости. Украинские силовики обстреляли поселок Старомихайловка на западе Донецка, заявили представители самопровозглашенной Донецкой народной республики в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).
Огонь по поселку вели из вооружения БМП, гранатометов и стрелкового оружия. В результате атаки повреждены пять домов и само здание детсада.
Ранее представитель Народной милиции республики Дмитрий Астрахань сообщил журналистам, что в субботу ополченцы уничтожили беспилотник украинских силовиков, корректировавший огонь по селу Коминтерново на юге ДНР.
Всего за два дня ВСУ более 40 раз нарушили режим перемирия, который был введен на территории Донбасса 21 июля.