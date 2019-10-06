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РИА Новости

Китайская CNPC отказалась от разработки иранского газового проекта

13:16 06.10.2019
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© РИА Новости / Стрингер / Перейти в фотобанкГазовый вентиль
Газовый вентиль
© РИА Новости / Стрингер
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Газовый вентиль. Архивное фото
ТЕГЕРАН, 6 окт - РИА Новости. Министр нефти Ирана Бижан Зангане заявил, что китайская нефтегазовая компания CNPC отказалась от разработки иранского газового проекта "Южный Парс 11", пишет агентство Shana.
"Да, они ушли", - сказал министр отвечая на вопрос, вышла ли китайская компания CNPC из проекта.
Он добавил, что теперь иранская компания Petropars будет в одиночку заниматься разработкой "Южного Парса 11".
Отвечая на вопросы журналистов о том, почему проект изначально не был отдан Petropars, Зангане заявил, что Иран намеревался привлечь иностранный капитал для разработки проекта.
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"Южный Парс" - крупнейшее в мире месторождение природного газа. Национальная иранская нефтяная компания (NIOC) в начале июля подписала соглашение о разработке фазы 11 "Южного Парса" с французской Total. Сумма контракта составила 1 миллиард долларов. При этом контракт давал возможность китайской CNPC забрать долю Total (50,1%), если французская компания выйдет из проекта. Доля CNPC в "Южном Парсе" составляла 30%, еще 19,9% - у иранской компании Petropars.
Об окончательном выходе из проекта под давлением антииранских санкций США Total уведомила 20 августа 2018 года. В конце ноября того же года CNPC официально заменила Total в проекте "Южный Парс 11", однако фактически еще не начала там работать.
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