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РИА Новости

Премьер Ирака согласился на перестановки в правительстве, сообщили СМИ

13:14 06.10.2019
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© AP Photo / Khalid MohammedУчастники акции протеста в Багдаде, Ирак. 4 октября 2019
Участники акции протеста в Багдаде, Ирак. 4 октября 2019
© AP Photo / Khalid Mohammed
МОСКВА, 6 окт - РИА Новости. Премьер-министр Ирака Адель Абд аль-Махди согласился с планом своих помощников о перестановках в кабинете министров на фоне проходящих в стране протестов, сообщает телеканал Al-Sumaria со ссылкой на источник.
"Премьер-министр Адель Абд аль-Махди согласился приступить к (осуществлению - ред.) плана, которым руководит ряд его помощников. План включает в себя широкие перестановки в правительстве", - сообщил источник.
Источник подчеркнул, что этот план также включает в себя формирование Верховного суда с широкими полномочиями, который будет специализироваться на вопросах коррупции и повторного расследования всех предыдущих дел о коррупции, представленных в Верховный судебный совет Ирака.
Он добавил, что план также предусматривает создание национальной программы по борьбе с бедностью и безработицей, которая будет состоять из нескольких этапов.
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В Ираке с 1 октября проходят народные антиправительственные акции, которые начались с призывов выйти на улицу, распространявшихся в соцсетях, с требованиями усиления борьбы с коррупцией, снижения безработицы, улучшения работы коммунальных служб. Эти протесты стали первыми после назначения год назад правительства Аделя Абд аль-Махди. Ни одна партия или политический лидер не заявляли о том, что стоят за этими протестами.
За время протестов, по данным правозащитников, в столкновениях с силовиками погибли более 100 человек, порядка 4 тысяч человек получили ранения. Верховный комиссар ООН по правам человека потребовал немедленного и открытого расследования гибели мирных демонстрантов в Ираке.
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