В ДНР заявили об уничтожении беспилотника силовиков

ДОНЕЦК, 6 окт - РИА Новости. Ополчение самопровозглашенной Донецкой народной республики уничтожило беспилотник украинских силовиков, корректировавший огонь по селу Коминтерново на юге ДНР, заявил в воскресенье журналистам представитель Народной милиции республики Дмитрий Астрахань.

Ранее в ДНР сообщили, что украинские силовики в субботу обстреляли село Коминтерново на юге республике, сгорели два дома.

"Вчера нашими защитниками был уничтожен очередной БПЛА, который боевики 36-й бригады ВСУ применяли для корректировки огня во время обстрела Коминтерново", - сказал Астрахань.

Власти Украины в апреле 2014 года начали военную операцию против самопровозглашенных ЛНР и ДНР, которые заявили о независимости после госпереворота на Украине в феврале 2014 года. По последним данным ООН, жертвами конфликта стали около 13 тысяч человек.