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РИА Новости

В ДНР заявили об уничтожении беспилотника силовиков

13:05 06.10.2019
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© AFP 2019 / Petro ZadorozhnyyУкраинский военнослужащий запускает БПЛА
Украинский военнослужащий запускает БПЛА
© AFP 2019 / Petro Zadorozhnyy
ДОНЕЦК, 6 окт - РИА Новости. Ополчение самопровозглашенной Донецкой народной республики уничтожило беспилотник украинских силовиков, корректировавший огонь по селу Коминтерново на юге ДНР, заявил в воскресенье журналистам представитель Народной милиции республики Дмитрий Астрахань.
Ранее в ДНР сообщили, что украинские силовики в субботу обстреляли село Коминтерново на юге республике, сгорели два дома.
"Вчера нашими защитниками был уничтожен очередной БПЛА, который боевики 36-й бригады ВСУ применяли для корректировки огня во время обстрела Коминтерново", - сказал Астрахань.
Власти Украины в апреле 2014 года начали военную операцию против самопровозглашенных ЛНР и ДНР, которые заявили о независимости после госпереворота на Украине в феврале 2014 года. По последним данным ООН, жертвами конфликта стали около 13 тысяч человек.
Вопрос урегулирования ситуации в Донбассе обсуждается, в том числе в ходе встреч в Минске контактной группы, которая с сентября 2014 года приняла уже три документа, регламентирующих шаги по деэскалации конфликта. Однако и после соглашений о перемирии между сторонами конфликта продолжаются перестрелки.
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Вчера, 00:10РИА Новости
Представители властей Украины посетят Донбасс, где пройдет разведение войск
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Ситуация в ДНР и ЛНРБеспилотный летательный аппарат (БЛА)Донецкая Народная РеспубликаВооруженные силы Украины
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