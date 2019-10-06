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РИА Новости

Протоиерей Смирнов призвал учить церковнославянский язык вместо английского

12:55 06.10.2019
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© РИА Новости / Сергей Пятаков / Перейти в фотобанкПротоиерей Дмитрий Смирнов. Архив
Протоиерей Дмитрий Смирнов. Архив
© РИА Новости / Сергей Пятаков
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 6 окт – РИА Новости. Глава патриаршей комиссии по делам семьи протоиерей Димитрий Смирнов призвал к изучению церковнославянского языка.
В эфире передачи "Беседы с батюшкой" зритель пожаловался, что не понимает, о чем говорит священник на церковнославянском языке во время службы в церкви и спросил, насколько часто они проводятся на "современном русском языке". В ответ на это Смирнов заявил, что причины непонимания и "недоступности" текста кроются в голове прихожанина, а именно – в лености и нежелании выучить язык.
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"Просто палец о палец человек не хочет ударить, а мы должны под него двухтысячелетний строй Церкви переиначивать. Нам придется тогда иконы писать на световых коробах. А может, вместо крестов – звездочки – они более понятны", — сказал настоятель московского храма святителя Митрофана Воронежского.
По словам священника, современный русский язык – язык газет и телевидения, а церковнославянский – его база и основа, и обучаться ему нужно с детства.

"А то ребеночек не успел родиться, уже английскому учат – надо сначала церковнославянскому научить. Потом, может быть, греческому, потому что мы от греков восприняли нашу веру, а это очень важно. А так, конечно, стоишь как в столице Камбоджи и ничего не понимаешь", — заметил Смирнов.

Одной из проблем современного русского языка протоиерей посчитал избыток англицизмов. Церковнославянский же язык он назвал настоящим.
"Вместо "коробки для еды" в самолете говорят "фудбокс". "Все ли получили фудбоксы"? Привет, я разве в Америку лечу?" — добавил протоиерей.
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