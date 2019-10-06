Протоиерей Смирнов призвал учить церковнославянский язык вместо английского

"А то ребеночек не успел родиться, уже английскому учат – надо сначала церковнославянскому научить. Потом, может быть, греческому, потому что мы от греков восприняли нашу веру, а это очень важно. А так, конечно, стоишь как в столице Камбоджи и ничего не понимаешь", — заметил Смирнов.