СМИ: четыре человека погибли из-за стрельбы в баре в Канзас-Сити

МОСКВА, 6 окт - РИА Новости. Четыре человека погибли, пятеро пострадали после того, как в бар в американском городе Канзас-Сити в штате Канзас зашел человек и начал стрельбу, передает телеканал FOX 4 со ссылкой на полицию.
Представитель местной полиции сообщил телеканалу, что всего стрелок выстрелил в девятерых человек, четыре из них погибли. Инцидент произошел ночью по местному времени.
"Выстрелы произведены в девятерых, четверо (из них-ред.) погибли на пересечении 10-й улицы и центральной авеню", - говорится в сообщении полиции в Twitter.
При этом представитель полиции города Томас Томасик сообщил телеканалу NBC, что подозреваемый в совершении стрельбы еще не задержан. На место происшествия прибыла полиция.
В свою очередь телеканал ABC News уточняет, что стрелок - латиноамериканец.