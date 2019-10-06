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РИА Новости

СМИ: четыре человека погибли из-за стрельбы в баре в Канзас-Сити

12:52 06.10.2019 (обновлено: 13:43 06.10.2019)
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CC BY-SA 2.0 / Brian Carpani / Wichita PDАвтомобиль полиции в СШа
Автомобиль полиции в СШа
CC BY-SA 2.0 / Brian Carpani / Wichita PD
Автомобиль полиции в СШа. Архивное фото
МОСКВА, 6 окт - РИА Новости. Четыре человека погибли, пятеро пострадали после того, как в бар в американском городе Канзас-Сити в штате Канзас зашел человек и начал стрельбу, передает телеканал FOX 4 со ссылкой на полицию.
Представитель местной полиции сообщил телеканалу, что всего стрелок выстрелил в девятерых человек, четыре из них погибли. Инцидент произошел ночью по местному времени.
"Выстрелы произведены в девятерых, четверо (из них-ред.) погибли на пересечении 10-й улицы и центральной авеню", - говорится в сообщении полиции в Twitter.
При этом представитель полиции города Томас Томасик сообщил телеканалу NBC, что подозреваемый в совершении стрельбы еще не задержан. На место происшествия прибыла полиция.
В свою очередь телеканал ABC News уточняет, что стрелок - латиноамериканец.
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